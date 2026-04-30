В Улан-Удэ отец заплатит 215 тысяч рублей за ДТП, которое устроил на его мотоцикле 17-летний приятель сына

Верховный суд Бурятии обязал владельца мотоцикла возместить ущерб женщине, чей автомобиль пострадал в ДТП по вине 17-летнего юноши, который взял мотоцикл покататься без спроса. Сумма выплаты - почти 215 тысяч рублей.Авария произошла 20 ноября 2022 года в Улан-Удэ. Подросток, управляя мотоциклом «Еконик» без номеров, при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «Тойота Калдина». Парень нарушил правила дорожного движения, но от административной ответственности его освободили - не достиг возраста привлечения (на момент ДТП ему было 17 лет). Автогражданская ответственность владельца мотоцикла застрахована не была.Суд первой инстанции посчитал, что мотоцикл принадлежит несовершеннолетнему сыну ответчика, и возложил ответственность на мальчика. Но апелляционная инстанция разобралась: мотоцикл покупал отец, он же пояснил в суде, что является его собственником. Гарантийного талона, на котором районный суд основывал свой вывод о том, что покупателем якобы выступал сын, в материалах дела не нашлось. К тому же у несовершеннолетнего не было своих денег на такую покупку.Судья напомнил: владелец источника повышенной опасности отвечает за вред, причинённый этим источником, если не докажет, что тот выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Заявления об угоне отец не писал, мотоцикл просто стоял во дворе. При таких обстоятельствах гражданскую ответственность за ДТП нёс именно собственник. Он, впрочем, не лишён права потом взыскать убытки с непосредственного виновника - 17-летнего парня.С отца взыскали стоимость восстановительного ремонта машины (214 825 рублей), расходы на независимого эксперта (6 500 рублей), на нотариальную доверенность (2 000 рублей) и госпошлину (5 348 рублей). Иск к самому подростку и к сыну ответчика оставили без удовлетворения.Фото: «Номер один»