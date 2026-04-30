Происшествия 30.04.2026 в 12:19

В Улан-Удэ отец заплатит 215 тысяч рублей за ДТП, которое устроил на его мотоцикле 17-летний приятель сына

За вред, причинённый источником повышенной опасности, отвечает собственник, даже если за рулём был чужой ребенок
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии обязал владельца мотоцикла возместить ущерб женщине, чей автомобиль пострадал в ДТП по вине 17-летнего юноши, который взял мотоцикл покататься без спроса. Сумма выплаты - почти 215 тысяч рублей.

Авария произошла 20 ноября 2022 года в Улан-Удэ. Подросток, управляя мотоциклом «Еконик» без номеров, при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «Тойота Калдина». Парень нарушил правила дорожного движения, но от административной ответственности его освободили - не достиг возраста привлечения (на момент ДТП ему было 17 лет). Автогражданская ответственность владельца мотоцикла застрахована не была.

Суд первой инстанции посчитал, что мотоцикл принадлежит несовершеннолетнему сыну ответчика, и возложил ответственность на мальчика. Но апелляционная инстанция разобралась: мотоцикл покупал отец, он же пояснил в суде, что является его собственником. Гарантийного талона, на котором районный суд основывал свой вывод о том, что покупателем якобы выступал сын, в материалах дела не нашлось. К тому же у несовершеннолетнего не было своих денег на такую покупку.

Судья напомнил: владелец источника повышенной опасности отвечает за вред, причинённый этим источником, если не докажет, что тот выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Заявления об угоне отец не писал, мотоцикл просто стоял во дворе. При таких обстоятельствах гражданскую ответственность за ДТП нёс именно собственник. Он, впрочем, не лишён права потом взыскать убытки с непосредственного виновника - 17-летнего парня.

С отца взыскали стоимость восстановительного ремонта машины (214 825 рублей), расходы на независимого эксперта (6 500 рублей), на нотариальную доверенность (2 000 рублей) и госпошлину (5 348 рублей). Иск к самому подростку и к сыну ответчика оставили без удовлетворения.

Фото: «Номер один»

Читайте также
В Улан-Удэ металлическая стружка порезала ногу токаря
В пользу пострадавшего взыскали компенсацию морального вреда
30.04.2026 в 12:28
В Бурятии подросток без прав и шлема перевернулся на мотоцикле
Травмированного юношу госпитализировали
30.04.2026 в 11:31
Вертолетчика отправили в колонию-поселение за жесткую посадку в Забайкалье
В результате аварии один человек погиб, несколько пострадали,а вертолет сгорел
30.04.2026 в 11:30
В Алтачейском заказнике в Бурятии браконьер застрелил двух тарбаганов
Нарушителя задержали государственные инспекторы
30.04.2026 в 11:28
