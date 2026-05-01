Общество 01.05.2026 в 18:00

Покупатель из Бурятии лишился автомобиля из-за скрытого залога и отсудил 441 тысячу рублей

Машину, которую мужчина приобрёл два года назад, изъял новый владелец закладной
Текст: Станислав Сергеев
Покупатель из Бурятии лишился автомобиля из-за скрытого залога и отсудил 441 тысячу рублей
Верховный суд Бурятии расторг договор купли-продажи автомобиля «Тойота Калдина», который оказался в залоге у банка, и взыскал с продавца в пользу покупателя 441 тысячу рублей убытков. Иск подал уже правопреемник умершего истца.

В сентябре 2022 года мужчина и продавец обменялись машинами, оформив два договора купли-продажи. По одному из них покупатель получил «Тойоту Калдину» и доплату 100 тысяч рублей. Продавец заверил, что автомобиль свободен от любых обременений, не заложен и не в споре. Через полтора года, в феврале 2024-го, у покупателя машину изъяли - новый залогодержатель предъявил права на неё.

Выяснилось: залог на автомобиль был зарегистрирован в нотариальном реестре ещё 21 февраля 2019 года, задолго до сделки. Продавец об этом умалчивал. Покупатель обратился в суд.

Судебная коллегия отклонила доводы ответчика о том, что это была обычная купля-продажа, а не мена, и что покупатель сам не проявил должной осмотрительности. По закону продавец обязан передать товар свободным от любых прав третьих лиц. Если этого не сделано, покупатель вправе требовать расторжения договора и возмещения убытков.

Первоначальный районный суд удовлетворил иск, но потом дело несколько раз пересматривали в апелляции и кассации. В итоге Верховный суд Бурятии подтвердил: договор расторгается, а продавец должен выплатить наследнице умершего истца рыночную стоимость машины - 441 тысячу рублей. Решение Хоринского районного суда отменено, принято новое. Жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.

Фото: «Номер один»

Все новости

В Чите объявили войну самокатам
01.05.2026 в 14:12
Куда уходили деньги из ТГК-14?
01.05.2026 в 14:10
Муниципальных дорожников обвинили в картельном сговоре
01.05.2026 в 14:04
«МАКС» отреагировал на маркировку «шпионское ПО»
01.05.2026 в 13:58
В Бурятии задержали директора рудника Ирокинда
01.05.2026 в 13:43
Прокуратура через суд обязала управляющую компанию отремонтировать подъезды двух домов в Улан-Удэ
01.05.2026 в 12:00
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей посетил священник
01.05.2026 в 11:48
В стране начались длинные выходные
01.05.2026 в 11:35
В Окинском районе завершены поисково-спасательные работы
01.05.2026 в 11:25
В Улан-Удэ за апрель родились 264 малыша
01.05.2026 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Чите объявили войну самокатам
В городе резко сократят число парковок для них
01.05.2026 в 14:12
Куда уходили деньги из ТГК-14?
Следствие подобралось к зарубежным активам топ-менеджмента энергокомпании
01.05.2026 в 14:10
Муниципальных дорожников обвинили в картельном сговоре
Мэр Иркутска заявил о риске банкротства двух крупнейших муниципальных предприятий города
01.05.2026 в 14:04
«МАКС» отреагировал на маркировку «шпионское ПО»
Cloudflare отнесла российский мессенджер к категории шпионского программного обеспечения
01.05.2026 в 13:58
Следующая новость
