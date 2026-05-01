Покупатель из Бурятии лишился автомобиля из-за скрытого залога и отсудил 441 тысячу рублей

Верховный суд Бурятии расторг договор купли-продажи автомобиля «Тойота Калдина», который оказался в залоге у банка, и взыскал с продавца в пользу покупателя 441 тысячу рублей убытков. Иск подал уже правопреемник умершего истца.В сентябре 2022 года мужчина и продавец обменялись машинами, оформив два договора купли-продажи. По одному из них покупатель получил «Тойоту Калдину» и доплату 100 тысяч рублей. Продавец заверил, что автомобиль свободен от любых обременений, не заложен и не в споре. Через полтора года, в феврале 2024-го, у покупателя машину изъяли - новый залогодержатель предъявил права на неё.Выяснилось: залог на автомобиль был зарегистрирован в нотариальном реестре ещё 21 февраля 2019 года, задолго до сделки. Продавец об этом умалчивал. Покупатель обратился в суд.Судебная коллегия отклонила доводы ответчика о том, что это была обычная купля-продажа, а не мена, и что покупатель сам не проявил должной осмотрительности. По закону продавец обязан передать товар свободным от любых прав третьих лиц. Если этого не сделано, покупатель вправе требовать расторжения договора и возмещения убытков.Первоначальный районный суд удовлетворил иск, но потом дело несколько раз пересматривали в апелляции и кассации. В итоге Верховный суд Бурятии подтвердил: договор расторгается, а продавец должен выплатить наследнице умершего истца рыночную стоимость машины - 441 тысячу рублей. Решение Хоринского районного суда отменено, принято новое. Жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.