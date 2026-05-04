Двух улан-удэнцев задержали за кражи в магазинах столицы

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали двух человек, которых подозревают в кражах из местных магазинов. В одном случае из магазина на улице Жердева пропала одежда: куртка, спортивные брюки, толстовка и легинсы. Общий ущерб составил почти 8 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали 17-летнего студента первого курса техникума. Известно, что он уже попадал на учёт в полицию за распитие алкоголя.

Во втором случае речь идёт о краже сыра на сумму более 3,7 тысячи рублей из другого магазина. По записям с камер наблюдения удалось установить и задержать мужчину 1979 года рождения. Он не работает и ранее не был судим. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

