Происшествия 04.05.2026 в 10:57

В Бурятии автоледи сбила и бросила умирать 66-летнюю женщину

ДТП случилось возле села Тапхар
Текст: Карина Перова
Накануне днем возле села Тапхар Иволгинского района Бурятии 25-летняя водитель автомобиля «Тойота Авенсис» сбила 66-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте.

Автоледи же поспешила скрыться. Однако позже ее задержали полицейские. Как оказалась, девушка села за руль пьяной. За последний год сотрудники ГИБДД дважды задерживали ее за езду в нетрезвом виде.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

За выходные инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления транспортным средством 45 пьяных водителей. А также 16 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 11 автомобилистов за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

