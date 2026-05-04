Происшествия 04.05.2026 в 10:49

В Бурятии бабушку оштрафовали за внука-мотоциклиста, угодившего в ДТП

Юноша протаранил две машины и влетел в забор
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

В Бурятии за три выходных дня случилось 45 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими.

Так, днем 2 мая в поселке Таксимо Муйском районе 33-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» на улице Сосновая столкнулась с мотоциклом «Моторекс», за рулем которого сидел 13-летний подросток. Последний от удара врезался в стоящую машину, а затем – влетел в забор дома.

Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали. Как сообщили в ГАИ республики, бабушку юного мотоциклиста привлекли к административной ответственности за передачу управления лицу, заведомо не имеющего соответствующего права.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
