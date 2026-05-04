Общество 04.05.2026 в 11:25
В Бурятии стало больше таксистов
С начала года выдали более 200 разрешений на перевозку
Текст: Карина Перова
С начала года в минтрансе Бурятии выдали 239 новых разрешений на осуществление деятельности такси: одно юридическому лицу,17 – индивидуальным предпринимателям и 221 разрешение – самозанятым. Их предоставляют бесплатно.
Теперь разрешения на перевозку пассажиров и багажа имеют 1259 перевозчиков: 3 юридических лица, 88 индивидуальных предпринимателя и 1168 самозанятых.
Зарегистрироваться в качестве перевозчика можно как в министерстве транспорта придя лично, так и на Госуслугах.
Тегитакси разрешения