В Бурятии стало больше таксистов

С начала года в минтрансе Бурятии выдали 239 новых разрешений на осуществление деятельности такси: одно юридическому лицу,17 – индивидуальным предпринимателям и 221 разрешение – самозанятым. Их предоставляют бесплатно.

Теперь разрешения на перевозку пассажиров и багажа имеют 1259 перевозчиков: 3 юридических лица, 88 индивидуальных предпринимателя и 1168 самозанятых.

Зарегистрироваться в качестве перевозчика можно как в министерстве транспорта придя лично, так и на Госуслугах.