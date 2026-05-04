Желание подбросить по дороге человека обернулось гибелью водителя

В Кабанском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве одного молодого человека и покушении на убийство второго. Об этом сообщается в телеграмм-канале СУ СКР РФ по республике Бурятия Эта трагедия произошла в ночь на 23 ноября 2025 года.По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой, пешком направлялся из поселка Каменск в Улан-Удэ по автодороге «Р-258 Байкал». На проезжей части его заметили два молодых человека, ехавших в автомобиле. Они остановились, чтобы предложить помощь незнакомцу. Однако вместо благодарности обвиняемый начал оскорблять их, спровоцировав конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки он выхватил нож и нанес удары одному из юношей в бедро и голень, а второму – в подбородок.Одному из потерпевших удалось оттолкнуть нападавшего. Он посадил раненного друга в машину и направился в ближайшее отделение скорой помощи. К несчастью, по дороге 18-летний молодой человек скончался от полученного ранения бедра. Фигурант происшествия был задержан на автодороге позднее и на протяжении всего предварительного расследования содержался под стражей.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: нейросеть