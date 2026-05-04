Цены на шоколад начали снижаться

Производители шоколада стали снижать цены благодаря подешевевшему какао, но пока это могут себе позволить далеко не все. Об этом сообщает портал Shoppers.media. Кондитерская фабрика «Победа» уже дважды за короткое время снизила отпускные цены. В декабре 2025 года снижение составило 3—5%, а в марте 2026 года — столько же. Совладелец фабрики Виталий Муравьев объяснил это удешевлением сырья: какао-бобы подешевели во второй половине прошлого года. Некоторые партии какао компания приобретала уже по новым ценам, что позволило снизить стоимость готовой продукции.Как сообщает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, средние оптовые цены на шоколад в России в марте составили 690,3 руб./кг, что на 8,5% меньше по сравнению с январем. В рознице же, по данным Росстата, килограмм шоколада в марте стоил 1542 руб. Это на 13% больше, чем в марте прошлого года, однако на 0,7% меньше, чем в начале года. Востриков отметил, что некоторые производители шоколада, имеющие возможность покрыть растущие издержки, следуют тенденции снижения цен на какао и опускают цены на свою продукцию.В Бурятии пока цены на сладкую продукцию остаются на прежнем уровне.Фото: нейросеть