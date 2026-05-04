В Улан-Удэ запустили автобусы по дачным направлениям

С 1 мая по 15 октября в столице Бурятии для обслуживания дачников будут действовать дачные маршруты. Из 14 маршрутов 6 поедут в садоводства за пределами Улан-Удэ. Это маршруты 22, 32, 39, 122, 122к и 131.С конца апреля в продажу были запущены проездные билеты на дачные маршруты для пенсионеров по старости. Их можно купить при предъявлении соответствующих документов. Цена 540 рублей.Как отмечают в мэрии города, эти дачные проездные весьма популярны. В дачный сезон прошлого года их было продано порядка трех тысяч. Продажа организована в шести киосках "Новости" и в 25 пунктах ЕИРЦ. Круг пенсионеров, для которых был бы доступен дачный проездной, пока расширять не планируется.Фото: Номер один