Общество 04.05.2026 в 11:23

В Улан-Удэ запустили автобусы по дачным направлениям

Маршрутов, по традиции, 14
Текст: Петр Санжиев
С 1 мая по 15 октября в столице Бурятии для обслуживания дачников будут действовать дачные маршруты. Из 14 маршрутов 6 поедут в садоводства за пределами Улан-Удэ. Это маршруты 22, 32, 39, 122, 122к и 131.

С конца апреля в продажу были запущены проездные билеты на дачные маршруты для пенсионеров по старости. Их можно купить при предъявлении соответствующих документов. Цена 540 рублей.

Как отмечают в мэрии города, эти дачные проездные весьма популярны. В дачный сезон прошлого года их было продано порядка трех тысяч. Продажа организована в шести киосках "Новости" и в 25 пунктах ЕИРЦ. Круг пенсионеров, для которых был бы доступен дачный проездной, пока расширять не планируется.

Фото: Номер один
