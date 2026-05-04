В Бурятии ограничили движение на трассе «Таксимо – Иракинда»

В Муйском районе Бурятии временно ограничили движение транспорта и дорожной техники рудника «Ирокинда» по автодороге «Таксимо – Иракинда» – с 36-го по 47-й километр.

Ограничение действует до особого распоряжения. Данное решение приняли в связи с лавиноопасной обстановкой. Жителей просят соблюдать установленные правила.

«Соответствующий Акт обследования и визуальной оценки лавиноопасных участков, подготовленный РПЛЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» в районе автодороги Таксимо - Иракинда от 29 апреля, подтверждает наличие угроз», - прокомментировали в райадминистрации.

Напомним, ранее на руднике «Ирокинда» 24 и 28 апреля сходила лавина. В первом случае получили травмы два сотрудника предприятия, во втором – погибли шесть горняков. За это ответит директор рудника – ему предъявили обвинение (по ч. 1 и ч. 3 ст. 216 УК РФ) и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 суток.