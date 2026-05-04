Общество 04.05.2026 в 10:45
В центре Улан-Удэ ограничат движение и запретят парковки автомобилей
Это связано с репетицией Парада Победы
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 4 и 6 мая будет временно ограничено движение транспорта по улице Сухэ-Батора. Это связано с проведением репетиций Парада Победы.
Ограничения коснутся участка улицы от здания Народного Хурала до здания УФСБ по Республике Бурятия. 4 мая с 12:00 до 18:00, а 6 мая – с 07:00 до окончания репетиции.
- В это время проезд и парковка автомобилей на данном участке будут запрещены. Контроль за соблюдением порядка обеспечат экипажи ДПС ГИБДД. Схемы движения общественного транспорта не изменятся, - сообщили в мэрии города.
Фото: Номер один