В центре Улан-Удэ ограничат движение и запретят парковки автомобилей

В Улан-Удэ 4 и 6 мая будет временно ограничено движение транспорта по улице Сухэ-Батора. Это связано с проведением репетиций Парада Победы.

Ограничения коснутся участка улицы от здания Народного Хурала до здания УФСБ по Республике Бурятия. 4 мая с 12:00 до 18:00, а 6 мая – с 07:00 до окончания репетиции.

- В это время проезд и парковка автомобилей на данном участке будут запрещены. Контроль за соблюдением порядка обеспечат экипажи ДПС ГИБДД. Схемы движения общественного транспорта не изменятся, - сообщили в мэрии города.

