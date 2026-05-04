Военный из Улан-Удэ получил кулаком в нос и ответил обидчику пятью ножевыми

В Улан-Удэ осудили ветерана боевых действий, который в ответ на удар кулаком в нос достал нож и пять раз воткнул его в оппонента. Четыре ранения оказались проникающими - в печень, желудок, диафрагму и тонкий кишечник. Потерпевшего спасли только своевременная помощь очевидцев и экстренная операция.Конфликт случился 15 ноября 2025 года возле одного из пабов. После совместного распития спиртного между мужчинами произошла ссора. Потерпевший ударил осуждённого кулаком в лицо, оставив на носу кровоподтёк, который эксперты даже не сочли вредом для здоровья. Ответ был несоразмерным. Осуждённый вышел на улицу, достал из машины нож, дождался, пока оппонент выйдет из заведения, отозвал его в сторону и начал бить в живот и грудную клетку со словами «На тебе!». Пять ударов - пять ранений.В суде ветеран боевых действий вину признал, но не согласился с квалификацией. Защита настаивала - убивать не хотел. «Имею опыт участия в боевых действиях, знаю, куда бить насмерть, а куда нет. Наносил удары только в ответ на провокацию». Адвокат просила переквалифицировать действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Суд учёл все смягчающие обстоятельства: впервые привлекается к уголовной ответственности, положительные характеристики с места службы и от сослуживцев. Есть малолетний ребёнок. Имеет государственные награды и инвалидность. Сам потерпевший повёл себя противоправно - ударил первым, что спровоцировало конфликт. Однако четыре проникающих ножевых ранения в жизненно важные органы, нанесённых с такой силой и локализацией, не оставляют сомнений в намерениях. Умысел на убийство был прямым. Мужчина не довел его до конца только потому, что потерпевший отошёл, а очевидцы не подпустили нападавшего и вызвали скорую.Приговор - 7,5 лет колонии строгого режима, апелляцию отклонили. Вопрос о применении условного наказания даже не рассматривался - ветеран боевых действий получил реальный срок.Фото: «Номер один»