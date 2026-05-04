Происшествия 04.05.2026 в 14:00

Военный из Улан-Удэ получил кулаком в нос и ответил обидчику пятью ножевыми

Мужчина отомстил оппоненту с особой жестокостью и получил 7,5 лет «строгача»
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Военный из Улан-Удэ получил кулаком в нос и ответил обидчику пятью ножевыми
В Улан-Удэ осудили ветерана боевых действий, который в ответ на удар кулаком в нос достал нож и пять раз воткнул его в оппонента. Четыре ранения оказались проникающими - в печень, желудок, диафрагму и тонкий кишечник. Потерпевшего спасли только своевременная помощь очевидцев и экстренная операция.

Конфликт случился 15 ноября 2025 года возле одного из пабов. После совместного распития спиртного между мужчинами произошла ссора. Потерпевший ударил осуждённого кулаком в лицо, оставив на носу кровоподтёк, который эксперты даже не сочли вредом для здоровья. Ответ был несоразмерным. Осуждённый вышел на улицу, достал из машины нож, дождался, пока оппонент выйдет из заведения, отозвал его в сторону и начал бить в живот и грудную клетку со словами «На тебе!». Пять ударов - пять ранений.


В суде ветеран боевых действий вину признал, но не согласился с квалификацией. Защита настаивала - убивать не хотел. «Имею опыт участия в боевых действиях, знаю, куда бить насмерть, а куда нет. Наносил удары только в ответ на провокацию». Адвокат просила переквалифицировать действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.


Суд учёл все смягчающие обстоятельства: впервые привлекается к уголовной ответственности, положительные характеристики с места службы и от сослуживцев. Есть малолетний ребёнок. Имеет государственные награды и инвалидность. Сам потерпевший повёл себя противоправно - ударил первым, что спровоцировало конфликт. Однако четыре проникающих ножевых ранения в жизненно важные органы, нанесённых с такой силой и локализацией, не оставляют сомнений в намерениях. Умысел на убийство был прямым. Мужчина не довел его до конца только потому, что потерпевший отошёл, а очевидцы не подпустили нападавшего и вызвали скорую.


Приговор - 7,5 лет колонии строгого режима, апелляцию отклонили. Вопрос о применении условного наказания даже не рассматривался - ветеран боевых действий получил реальный срок.


Фото: «Номер один»

Теги
Криминал

Все новости

На главу района в Бурятии завели «уголовку» из-за убитого изюбра
04.05.2026 в 15:11
В Иркутске работница вуза организовала нелегальный таксопарк
04.05.2026 в 15:10
В Улан-Удэ продавец «обчистила» кассу на 320 тысяч рублей
04.05.2026 в 15:00
Студенты из Бурятии придумали систему для выявления патологий у свиней
04.05.2026 в 14:40
«Мама не могла встать с кровати, а врач говорил, что все хорошо»
04.05.2026 в 14:22
Студенты БРХК стали лауреатами III Международного конкурса молодых балетмейстеров и исполнителей «Престиж»
04.05.2026 в 14:14
Военный из Улан-Удэ получил кулаком в нос и ответил обидчику пятью ножевыми
04.05.2026 в 14:00
Улан-удэнка ради кражи телефона выдала себя за жену холостяка
04.05.2026 в 13:53
В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды
04.05.2026 в 13:21
Больше 100 медиков в этом году отправятся работать в районы Бурятии
04.05.2026 в 13:00
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Бурятии муж во сне назвал жену чужим именем и получил три ножевых ранения
Супруг просил не отправлять её в колонию, но Верховный суд распорядился иначе
04.05.2026 в 12:00
В пригороде Улан-Удэ грохнулся столб
В РЭС заявили, что это опора связи
04.05.2026 в 11:55
В Бурятии автоледи сбила и бросила умирать 66-летнюю женщину
ДТП случилось возле села Тапхар
04.05.2026 в 10:57
В Бурятии бабушку оштрафовали за внука-мотоциклиста, угодившего в ДТП
Юноша протаранил две машины и влетел в забор
04.05.2026 в 10:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru