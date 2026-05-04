Общество 04.05.2026 в 13:53

Улан-удэнка ради кражи телефона выдала себя за жену холостяка

Присвоенный телефон она выменяла на алкоголь
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка ради кражи телефона выдала себя за жену холостяка

В Улан-Удэ полицейские задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в краже сотового телефона у своего знакомого. Как выяснилось, горожанин оставил его на зарядке в салоне оптики, а на следующий день, когда вернулся за ним, узнал, что устройство забрала его «супруга». Правда, оказалось, что он не женат.

- Женщина под видом возврата телефона «мужу» забрала его и сдала в скупку, а на вырученные 5 тысяч рублей купила алкоголь. Подозреваемая ранее уже была судима за имущественные преступления. Ущерб полностью возмещён. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть

 

Теги
кража

Все новости

На главу района в Бурятии завели «уголовку» из-за убитого изюбра
04.05.2026 в 15:11
В Иркутске работница вуза организовала нелегальный таксопарк
04.05.2026 в 15:10
В Улан-Удэ продавец «обчистила» кассу на 320 тысяч рублей
04.05.2026 в 15:00
Студенты из Бурятии придумали систему для выявления патологий у свиней
04.05.2026 в 14:40
«Мама не могла встать с кровати, а врач говорил, что все хорошо»
04.05.2026 в 14:22
Студенты БРХК стали лауреатами III Международного конкурса молодых балетмейстеров и исполнителей «Престиж»
04.05.2026 в 14:14
Военный из Улан-Удэ получил кулаком в нос и ответил обидчику пятью ножевыми
04.05.2026 в 14:00
Улан-удэнка ради кражи телефона выдала себя за жену холостяка
04.05.2026 в 13:53
В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды
04.05.2026 в 13:21
Больше 100 медиков в этом году отправятся работать в районы Бурятии
04.05.2026 в 13:00
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
На главу района в Бурятии завели «уголовку» из-за убитого изюбра
Сергея Гонжитова допросили следователи СК
04.05.2026 в 15:11
В Иркутске работница вуза организовала нелегальный таксопарк
Водителями у неё работали нелегалы-мигранты, проживавшие в вузовском общежитии
04.05.2026 в 15:10
В Улан-Удэ продавец «обчистила» кассу на 320 тысяч рублей
Также она просила покупателей переводить деньги ей
04.05.2026 в 15:00
Студенты из Бурятии придумали систему для выявления патологий у свиней
Проект победил на всероссийском АгроХакатоне
04.05.2026 в 14:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru