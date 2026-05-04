Улан-удэнка ради кражи телефона выдала себя за жену холостяка

В Улан-Удэ полицейские задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в краже сотового телефона у своего знакомого. Как выяснилось, горожанин оставил его на зарядке в салоне оптики, а на следующий день, когда вернулся за ним, узнал, что устройство забрала его «супруга». Правда, оказалось, что он не женат.

- Женщина под видом возврата телефона «мужу» забрала его и сдала в скупку, а на вырученные 5 тысяч рублей купила алкоголь. Подозреваемая ранее уже была судима за имущественные преступления. Ущерб полностью возмещён. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

