Студенты БРХК стали лауреатами III Международного конкурса молодых балетмейстеров и исполнителей «Престиж»

Конкурс длился четыре дня и завершился 29 апреля гала-концертом и награждением победителей. Среди них и студенты БРХК. Так, лауреатом I степени в номинации «Соло» стал Намжил Дамбаев с вариацией Франца из балета «Коппелия», педагог - Людмила Мергенёва.





Лауреатами III степени стали Виктория Федотова с вариацией бабочки из балета «Карнавал» (руководитель Елена Хишиктуева) и Даваа Хомушку с вариацией па-де-труа из балета «Лебединое озеро» (педагог Людмила Мергенёва).





В категории «Профессионал» лауреатами II степени стали выпускник БРХК Александр Абашеев и Тунгалаг Шарастепанова, студентка 3 курса БРХК.





Конкурс создан для выявления новых талантливых хореографов-постановщиков и танцоров всероссийского и международного уровней. Учредитель - Восточно-Сибирский государственный институт культуры.Участников оценивало жюри, в состав которого вошли мастера хореографического искусства России и зарубежья. Председателем стала Зиёда Мадрахимова, художественный руководитель и главный балетмейстер государственного ансамбля танца Узбекистана «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой, заслуженная артистка Узбекистана, народная артистка Каракарпалкстана, обладательница ордена Дружбы Народов.Помимо конкурсной части участников ждали творческие встречи, круглые столы и мастер-классы ведущих специалистов в области хореографического искусства России и зарубежья.Деятельность Бурятского республиканского хореографического колледжа осуществляется при поддержке министерства культуры Бурятии и главы ведомства Соелмы Дагаевой. Министерство успешно реализует и другие творческие проекты, связанные с федеральными программами, в том числе, федеральным проектом «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».Фото: предоставлено БРХК