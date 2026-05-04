Студенты из Бурятии придумали систему для выявления патологий у свиней

Проект студентов Бурятской ГСХА победил на всероссийском АгроХакатоне «Применение технологий искусственного интеллекта в животноводстве». Мероприятие состоялось в Башкирском государственном аграрном университете.

Студенты «Цифровой кафедры» и экономического факультета Руфина Болдырева, Александр Дабанов и Александр Ульянов разработали систему для автоматической диагностики патологий конечностей у свиней. Она выявляет патологии на ранних стадиях, что помогает своевременно принять меры и снизить экономические потери в свиноводстве.

По итогам хакатона команда БГСХА стала победителем в номинации «Лучшая инновация по искусственному интеллекту в свиноводстве».

«Ребята планируют продолжить работу над проектом, расширить функционал и подготовить к внедрению в реальные производственные условия», - рассказали в пресс-службе академии.