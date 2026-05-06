Бизнес-инкубатор в Улан-Удэ превращают в выставочный центр «Сделано в Бурятии»
В Улан-Удэ на площадке бывшего республиканского бизнес-инкубатора по улице Бабушкина создают выставочно-образовательный центр «Сделано в Бурятии». Напомним, о переформатировании помещения министр промышленности республики Денис Гармаев заявлял еще в августе прошлого года.
Преобразованное пространство представляет собой современную и многофункциональную площадку, которая объединяет бизнес и инновации Бурятии. Центр задуман как единая точка притяжения для предпринимателей, инвесторов, туристов и жителей региона.
«Сейчас минпромторг Бурятии продолжает отбор на предоставление помещений на льготных условиях субаренды. Предпринимателям также доступны офисы площадью от 15 до 38,5 кв. м. В первый год стоимость аренды 50% от рыночной стоимости», - отметили в пресс-службе правительства республики.
Приоритет отдается тем, кто:
владеет патентами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы;
имеет статус малой технологической компании или социального предприятия;
является участником СВО, ветераном боевых действий или членом их семей;
производит продукцию со знаком «Сделано в Бурятии».
Заявки принимаются до 13 мая на сайте.