Экономика и бизнес 06.05.2026 в 13:44

Бизнес-инкубатор в Улан-Удэ превращают в выставочный центр «Сделано в Бурятии»

Сейчас продолжается отбор на предоставление помещений
Текст: Карина Перова
Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В Улан-Удэ на площадке бывшего республиканского бизнес-инкубатора по улице Бабушкина создают выставочно-образовательный центр «Сделано в Бурятии». Напомним, о переформатировании помещения министр промышленности республики Денис Гармаев заявлял еще в августе прошлого года.

Преобразованное пространство представляет собой современную и многофункциональную площадку, которая объединяет бизнес и инновации Бурятии. Центр задуман как единая точка притяжения для предпринимателей, инвесторов, туристов и жителей региона.

«Сейчас минпромторг Бурятии продолжает отбор на предоставление помещений на льготных условиях субаренды. Предпринимателям также доступны офисы площадью от 15 до 38,5 кв. м. В первый год стоимость аренды 50% от рыночной стоимости», - отметили в пресс-службе правительства республики.

Приоритет отдается тем, кто:

  • владеет патентами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы;

  • имеет статус малой технологической компании или социального предприятия;

  • является участником СВО, ветераном боевых действий или членом их семей;

  • производит продукцию со знаком «Сделано в Бурятии».

Заявки принимаются до 13 мая на сайте.

