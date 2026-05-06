В Иркутске задержан мужчина, который хотел сжечь автомобиль с водителем внутри

В Иркутске сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Черемховского района, подозреваемого в покушении на убийство местного жителя. Инцидент произошёл утром 30 апреля на улице Октябрьской Революции.Как сообщает СУ СКР РФ по Иркутской области, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения подошли к припаркованному автомобилю и попросили водителя подвезти их. Получив отказ, они отошли, однако вскоре один из них вернулся и бросил в салон машины баллончик с горючей смесью. В момент поджога водитель находился внутри, но успел вовремя выбраться и избежать серьёзных травм. Автомобиль полностью сгорел.Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Записи помогли правоохранительным органам оперативно установить личность подозреваемого. Уже через несколько часов он был задержан сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии.В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.