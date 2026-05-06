Происшествия 06.05.2026 в 15:53

В Иркутске задержан мужчина, который хотел сжечь автомобиль с водителем внутри

В ходе конфликта он бросил в салон баллончик с горючей жидкостью
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске задержан мужчина, который хотел сжечь автомобиль с водителем внутри
Фото: архив «Номер один»
В Иркутске сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Черемховского района, подозреваемого в покушении на убийство местного жителя. Инцидент произошёл утром 30 апреля на улице Октябрьской Революции.

Как сообщает СУ СКР РФ по Иркутской области, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения подошли к припаркованному автомобилю и попросили водителя подвезти их. Получив отказ, они отошли, однако вскоре один из них вернулся и бросил в салон машины баллончик с горючей смесью. В момент поджога водитель находился внутри, но успел вовремя выбраться и избежать серьёзных травм. Автомобиль полностью сгорел.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Записи помогли правоохранительным органам оперативно установить личность подозреваемого. Уже через несколько часов он был задержан сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Теги
иркутск

Все новости

В Бурятии отсидевший за изнасилование ребенка мужчина напал на взрослую женщину
06.05.2026 в 16:00
В Чите у чиновницы отобрали квартиру
06.05.2026 в 15:59
В Иркутске задержан мужчина, который хотел сжечь автомобиль с водителем внутри
06.05.2026 в 15:53
Самокаты во всем виноваты
06.05.2026 в 15:33
Жители Бурятии просят поставить новый туалет на Хаиме
06.05.2026 в 15:27
Жители Улан-Удэ грустят из-за отсутствия нормальной набережной
06.05.2026 в 15:03
В Новосибирске ищут мужчину, заварившего дверь в квартиру соседке
06.05.2026 в 14:23
В Бурятии ограбившему магазин с гранатой пенсионеру не удалось обжаловать приговор
06.05.2026 в 14:00
Жители Улан-Удэ превратили кадки в пепельницы
06.05.2026 в 13:52
Бизнес-инкубатор в Улан-Удэ превращают в выставочный центр «Сделано в Бурятии»
06.05.2026 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Бурятии отсидевший за изнасилование ребенка мужчина напал на взрослую женщину
На этот раз он отделался домашним арестом
06.05.2026 в 16:00
В Бурятии ограбившему магазин с гранатой пенсионеру не удалось обжаловать приговор
Мужчине дали 4 года колонии за попытку заполучить мак и две бутылки растворителя
06.05.2026 в 14:00
В Улан-Удэ мать обманом получила детские пособия на 2 миллиона рублей
Женщине три года платили деньги на основании ложных сведений
06.05.2026 в 12:00
В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 43-летнего мужчину
Пешехода увезли в больницу
05.05.2026 в 18:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru