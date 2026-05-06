Происшествия 06.05.2026 в 15:53
В Иркутске задержан мужчина, который хотел сжечь автомобиль с водителем внутри
В ходе конфликта он бросил в салон баллончик с горючей жидкостью
Текст: Иван Иванов
В Иркутске сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Черемховского района, подозреваемого в покушении на убийство местного жителя. Инцидент произошёл утром 30 апреля на улице Октябрьской Революции.
Как сообщает СУ СКР РФ по Иркутской области, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения подошли к припаркованному автомобилю и попросили водителя подвезти их. Получив отказ, они отошли, однако вскоре один из них вернулся и бросил в салон машины баллончик с горючей смесью. В момент поджога водитель находился внутри, но успел вовремя выбраться и избежать серьёзных травм. Автомобиль полностью сгорел.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Записи помогли правоохранительным органам оперативно установить личность подозреваемого. Уже через несколько часов он был задержан сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
