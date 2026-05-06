Общество 06.05.2026 в 15:59
В Чите у чиновницы отобрали квартиру
Официальные доходы ее семьи не соответствовали стоимости купленной недвижимости
Текст: Иван Иванов
Как сообщает портал ZAB.RU, Центральный районный суд конфисковал в пользу государства квартиру стоимостью почти 12 миллионов рублей. Недвижимость принадлежала начальнику административно-правового отдела комитета образования администрации Читы Александре Дудниковой и её супругу. Поводом для разбирательства стала плановая проверка доходов и расходов муниципальных служащих, которые проводят регулярно после ужесточения антикоррупционного законодательства в 2022 году.
В ходе проверки установили, что семья приобрела квартиру в 2023 году, однако их официальные доходы не соответствовали стоимости покупки. В том числе учитывались все поступления, включая социальные выплаты, но даже с их учётом образовалась значительная разница. Ключевым моментом стала сумма более 2,4 миллиона рублей, происхождение которой супруги документально подтвердить не смогли.
Прокуратура Забайкальского края обратилась в суд с требованием обратить имущество в доход государства. Суд первой инстанции поддержал позицию надзорного ведомства и постановил конфисковать квартиру.
Сами Дудниковы не согласились с таким решением и подали апелляцию, которая в настоящее время рассматривается в краевом суде. Однако практика показывает, что подобные решения редко пересматриваются, если нарушения уже установлены судом первой инстанции.
