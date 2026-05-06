Жители Улан-Удэ грустят из-за отсутствия нормальной набережной

Улан-удэнцы в соцсетях делятся невеселыми наблюдениями за состоянием городской набережной. Там нет скамеек и мало зелени, зато мусор в изобилии.

«Такой красивый вид, центр города, людей много здесь гуляет, но почему так убого и неухоженно? Кажется в кварталах уровень благоустройства выше, чем в центре», - написала горожанка, прогулявшаяся по набережной.

«Много где была. Набережные как набережные, а у нас без слёз не глянешь».

«Сегодня были на набережной в районе «Пионера», так там даже сесть негде. И две полуубитые урны»

«А вы видели около «Пионера» что творится? Ездили с семьёй погулять и столько грязи там».

Администрация Советского района сообщает, что в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий сотрудниками УФСИН провели субботник на склоне вблизи набережной, склон очистили от мусора.

Напомним, ранее «Номер один» сообщал, что в 2026 году в Улан-Удэ планируют приступить к разработке концепции, проектированию и последующему выполнению первого этапа обустройства набережной реки Уды в центре города.

В 2027 году могут начаться уже непосредственно работы на местности. По первоначальным, самым общим расчетам, первый этап потребует финансирования в 1,1 млрд. рублей. Но в итоге все будет зависеть от того, в каком виде будут делать набережную.

Первый этап благоустройства должен охватить территорию от ТРЦ «Пионер» до района Удинского моста. Это Советский район города.

Однако планируется затронуть и небольшую часть Октябрьского района. Местность в точке основания Улан-Удэ - весьма стесненное из-за уклона горы, поэтому здесь хотят перекинуть через русло Уды мосты для пешеходов. Чтобы, гуляя по набережной, людям можно было в этой точке перейти на сторону Октябрьского района, пройтись там и перейти в сторону Батарейки.





Фото: соцсети