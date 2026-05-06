Общество 06.05.2026 в 15:03

Жители Улан-Удэ грустят из-за отсутствия нормальной набережной

Горожан угнетает состояние территории вдоль реки

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ грустят из-за отсутствия нормальной набережной

Улан-удэнцы в соцсетях делятся невеселыми наблюдениями за состоянием городской набережной. Там нет скамеек и мало зелени, зато мусор в изобилии.

«Такой красивый вид, центр города, людей много здесь гуляет, но почему так убого и неухоженно? Кажется в кварталах уровень благоустройства выше, чем в центре», - написала горожанка, прогулявшаяся по набережной.

«Много где была. Набережные как набережные, а у нас без слёз не глянешь».

«Сегодня были на набережной в районе «Пионера», так там даже сесть негде. И две полуубитые урны»

«А вы видели около «Пионера» что творится? Ездили с семьёй погулять и столько грязи там».

Администрация Советского района сообщает, что в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий сотрудниками УФСИН провели субботник на склоне вблизи набережной, склон очистили от мусора.

Напомним, ранее «Номер один» сообщал, что в 2026 году в Улан-Удэ планируют приступить к разработке концепции, проектированию и последующему выполнению первого этапа обустройства набережной реки Уды в центре города.

В 2027 году могут начаться уже непосредственно работы на местности. По первоначальным, самым общим расчетам, первый этап потребует финансирования в 1,1 млрд. рублей. Но в итоге все будет зависеть от того, в каком виде будут делать набережную.

Первый этап благоустройства должен охватить территорию от ТРЦ «Пионер» до района Удинского моста. Это Советский район города.

Однако планируется затронуть и небольшую часть Октябрьского района. Местность в точке основания Улан-Удэ - весьма стесненное из-за уклона горы, поэтому здесь хотят перекинуть через русло Уды мосты для пешеходов. Чтобы, гуляя по набережной, людям можно было в этой точке перейти на сторону Октябрьского района, пройтись там и перейти в сторону Батарейки.


Фото: соцсети

 

Теги
набережная мусор

Все новости

В Бурятии отсидевший за изнасилование ребенка мужчина напал на взрослую женщину
06.05.2026 в 16:00
В Чите у чиновницы отобрали квартиру
06.05.2026 в 15:59
В Иркутске задержан мужчина, который хотел сжечь автомобиль с водителем внутри
06.05.2026 в 15:53
Самокаты во всем виноваты
06.05.2026 в 15:33
Жители Бурятии просят поставить новый туалет на Хаиме
06.05.2026 в 15:27
Жители Улан-Удэ грустят из-за отсутствия нормальной набережной
06.05.2026 в 15:03
В Новосибирске ищут мужчину, заварившего дверь в квартиру соседке
06.05.2026 в 14:23
В Бурятии ограбившему магазин с гранатой пенсионеру не удалось обжаловать приговор
06.05.2026 в 14:00
Жители Улан-Удэ превратили кадки в пепельницы
06.05.2026 в 13:52
Бизнес-инкубатор в Улан-Удэ превращают в выставочный центр «Сделано в Бурятии»
06.05.2026 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Чите у чиновницы отобрали квартиру
Официальные доходы ее семьи не соответствовали стоимости купленной недвижимости
06.05.2026 в 15:59
Самокаты во всем виноваты
Борьба соседей с главным источником всех бед
06.05.2026 в 15:33
Жители Бурятии просят поставить новый туалет на Хаиме

Действующее строение превратилось в антисанитарное

06.05.2026 в 15:27
В Новосибирске ищут мужчину, заварившего дверь в квартиру соседке
Ему придется отвечать за свои действия
06.05.2026 в 14:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru