Общество 06.05.2026 в 14:23

В Новосибирске ищут мужчину, заварившего дверь в квартиру соседке

Ему придется отвечать за свои действия
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске ищут мужчину, заварившего дверь в квартиру соседке
Фото: КП-Новосибирск
Новый поворот получила история с заваренной дверью в квартиру на улице Гоголя в Новосибирске. Там 4 мая хозяйка не смогла выйти из квартиры: вход оказался заварен сваркой. На место вызывали спасателей, которые срезали шов и открыли дверь. Теперь в ситуации разбирается полиция.

— Проводится проверка. Причастное лицо устанавливают, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам жителей дома, конфликт длится не первый год: соседи жалуются, что хозяйка квартиры захламляет жилье и приносит вещи с помоек. Однако, как объясняют юристы, даже в такой ситуации тому, кто заварил дверь. придется отвечать по закону.

— В данной ситуации усматривается нарушение административного порядка. Если будет установлено, что женщине причинили вред, например, если дверь была заварена несколько дней, и женщина не могла нормально питаться или выходить, то речь уже может идти и об уголовной ответственности, — объясняет юрист Инесса Рябинина. — Не имеет значения, приносит соседка неудобства жильцам или нет. Фактически ее лишили свободы передвижения, что запрещено законом. Кроме того, речь идет о причинении вреда чужому имуществу — это порча имущества. Дверь в любом случае была повреждена, так как ее вскрывали, и очевидно, что при этом она была испорчена.

Если виновного найдут, то хозяйка квартиры может потребовать компенсировать ущерб. Также речь может идти о компенсации морального вреда, если пострадавшая подаст соответствующий иск.

— Важно понимать: в данном случае речь идет не просто о двери. Фактически ее заперли в квартире. Если бы хотели просто заварить дверь, можно было бы дождаться, когда она выйдет. Здесь действия были направлены непосредственно на нее — на ее здоровье и жизнь. Это недопустимо.

Ранее соседи рассказывали, что 45-летняя Инга*, по их словам, годами захламляет жилье и приносит вещи с помоек.

— Видимо, кого-то из жителей уже просто достало, потому что она таскает мусор с помойки. Летом окна в доме вообще невозможно открыть — тараканы ползут по внешней стене. Бесконечные разговоры с ней ни к чему не привели, — говорила старшая по дому Евгения.

По словам жильцов, женщина избегает встреч с соседями и может попадать в квартиру через балкон, подставляя лестницу.

— Она днем в квартиру не заходит, прячется. В квартиру иногда через балкон попадает, подставляет лестницу и залезает на второй этаж.

Несмотря на жалобы и обращения, решить проблему через суд ранее не удалось.

*Имя изменено

Все новости

В Новосибирске ищут мужчину, заварившего дверь в квартиру соседке
06.05.2026 в 14:23
В Бурятии ограбившему магазин с гранатой пенсионеру не удалось обжаловать приговор
06.05.2026 в 14:00
Жители Улан-Удэ превратили кадки в пепельницы
06.05.2026 в 13:52
Бизнес-инкубатор в Улан-Удэ превращают в выставочный центр «Сделано в Бурятии»
06.05.2026 в 13:44
В селе в Бурятии появился свой символ Вечного огня
06.05.2026 в 13:25
В Бурятии освободили от наледи путепровод в микрорайоне Мостовой
06.05.2026 в 12:55
МегаФон усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии
06.05.2026 в 12:52
Глава Бурятии встретился с жителями Заиграевского района
06.05.2026 в 12:14
Житель Бурятии нашёл рюкзак у подъезда и потратил почти 20 тысяч на спиртное
06.05.2026 в 12:03
В Улан-Удэ мать обманом получила детские пособия на 2 миллиона рублей
06.05.2026 в 12:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Жители Улан-Удэ превратили кадки в пепельницы

Горожане кидают окурки в емкости с саженцами

06.05.2026 в 13:52
В селе в Бурятии появился свой символ Вечного огня
Звезду Памяти установили по просьбе родителей погибшего бойца СВО
06.05.2026 в 13:25
В Бурятии освободили от наледи путепровод в микрорайоне Мостовой
Каждый год там подтапливает проезд
06.05.2026 в 12:55
Житель Бурятии нашёл рюкзак у подъезда и потратил почти 20 тысяч на спиртное
Свое имущество у дома оставила забывчивая жительница Северобайкальска
06.05.2026 в 12:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru