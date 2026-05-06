06.05.2026 в 13:52

Жители Улан-Удэ превратили кадки в пепельницы

Горожане кидают окурки в емкости с саженцами

Текст: Анастасия Величко
Недавно улицы столицы Бурятии украсили мобильные емкости с растениями – в них посажены различные небольшие кустарники. Ряд таких кадок установлен на пр. 50-летия Октября. Однако уже через несколько дней после появления этих вазонов в них скопилась куча окурков.

«Установили кадки на пр.50-летия Октября. Проходя мимо, ужаснулась их содержанием, стало так неприятно! Такое чувство, что это пепельница. Кто занимается их содержанием? Неужели нельзя привести кадки в порядок?», - делятся горожане наблюдениями.

«В тот день, когда их выставили, было чисто, это наш удивительный народ идет мимо и швыряет свой мусор», - пишут другие.

Напомним, кадки с растениями Горзеленстрой установил в Улан-Удэ в конце апреля. Их поставили в тех местах, где нет возможности высадить деревья и кустарники.

- Благодаря этому удаётся добавлять зелень даже в самых сложных городских пространствах: на площадях, тротуарах и в местах плотной застройки. В кадках будут высажены декоративные растения и цветы, которые украсят общественные пространства, сделают их более уютными и комфортными для прогулок и отдыха, - сообщали ранее в мэрии.


Фото: соцсети

 

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
