Жители Улан-Удэ превратили кадки в пепельницы

Недавно улицы столицы Бурятии украсили мобильные емкости с растениями – в них посажены различные небольшие кустарники. Ряд таких кадок установлен на пр. 50-летия Октября. Однако уже через несколько дней после появления этих вазонов в них скопилась куча окурков.

«Установили кадки на пр.50-летия Октября. Проходя мимо, ужаснулась их содержанием, стало так неприятно! Такое чувство, что это пепельница. Кто занимается их содержанием? Неужели нельзя привести кадки в порядок?», - делятся горожане наблюдениями.

«В тот день, когда их выставили, было чисто, это наш удивительный народ идет мимо и швыряет свой мусор», - пишут другие.

Напомним, кадки с растениями Горзеленстрой установил в Улан-Удэ в конце апреля. Их поставили в тех местах, где нет возможности высадить деревья и кустарники.

- Благодаря этому удаётся добавлять зелень даже в самых сложных городских пространствах: на площадях, тротуарах и в местах плотной застройки. В кадках будут высажены декоративные растения и цветы, которые украсят общественные пространства, сделают их более уютными и комфортными для прогулок и отдыха, - сообщали ранее в мэрии.





