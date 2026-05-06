Происшествия 06.05.2026 в 16:00

В Бурятии отсидевший за изнасилование ребенка мужчина напал на взрослую женщину

На этот раз он отделался домашним арестом
Текст: Станислав Сергеев
В Бичурском районе осудили мужчину, который 12 лет отсидел за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободившись в конце 2023 года, уже через год он снова применил насилие - на этот раз к взрослой женщине, своей бывшей сожительнице. Суд приговорил его к восьми месяцам ограничения свободы - почти домашнему аресту с запретом выезжать за пределы района.

Инцидент произошёл 28 января 2025 года. Женщина пришла в дом к бывшему партнёру. Между ними вспыхнула ссора из-за документов на их общего сына. Мужчина начал кричать и оскорблять женщину, а затем принялся выталкивать её из дома. Он толкал её в плечо, в спину, хватал за одежду. Когда женщина попыталась сопротивляться, он схватил её за рукав шубы и с силой толкнул. Потерпевшая ударилась правым плечом и головой о дверной косяк. В заключении судмедэксперта зафиксировали ссадину в височной области. Всё это происходило на глазах у их малолетнего сына, который находился в доме.

Уголовное дело против мужчины возбудили по статье 116.1 УК РФ - нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия. Дело в том, что в 2011 году его приговорили к 12 с половиной годам колонии за преступление по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Осуждённый освободился 19 декабря 2023 года.

В суде мужчина свою вину не признал. Защита настаивала на полном оправдании. Адвокаты утверждали, что потерпевшая оговаривает бывшего сожителя из ревности и обиды на измену. Они также доказывали, что технически женщина не могла удариться о дверной косяк так, как она описывает. Сам подсудимый заявлял, что вообще не применял насилия, а только пытался выпроводить гостью из дома.

Однако суд первой инстанции не поверил этим доводам. Главным доказательством стали признательные показания мужчины, которые он дал на следствии. В день инцидента он подробно рассказал дознавателю, как хватал женщину за рукав шубы, толкал её и как она ударилась. В суде он от этих слов отказался, объяснив, что признался по ошибке, но суд счёл первоначальные показания достоверными. Потерпевшая, в свою очередь, с самого начала давала последовательные показания, которые подтверждались заключением эксперта.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Судьи согласились, что факт насилия доказан, а доводы защиты о невозможности удара о косяк несостоятельны. Мужчина остался под надзором уголовно-исполнительной инспекции - ему запрещено выезжать за пределы района и менять место жительства без разрешения, а также положена ежемесячная явка на регистрацию. С него также взыскали 40 тысяч рублей судебных издержек. В тюрьму он в этот раз не отправился.

