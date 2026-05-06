Происшествия 06.05.2026 в 14:00

В Бурятии ограбившему магазин с гранатой пенсионеру не удалось обжаловать приговор

Мужчине дали 4 года колонии за попытку заполучить мак и две бутылки растворителя
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии ограбившему магазин с гранатой пенсионеру не удалось обжаловать приговор
В Мухоршибирском районе осудили 67-летнего мужчину, который под угрозой взрыва гранаты ограбил сельский магазин. Добычей стали упаковки пищевого мака и две бутылки растворителя. Общая стоимость похищенного - чуть больше двух тысяч рублей. Однако суд счёл, что пенсионер заслуживает четырёх лет колонии общего режима.

Вечером 6 декабря 2025 года подсудимый зашёл в магазин самообслуживания, предъявил продавщице претензии к качеству ранее купленного мака, а затем потребовал ещё 20 пачек. Когда продавец озвучила сумму, выяснилось, что денег у мужчины нет. Тогда он показал женщине предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, и заявил: «Видишь, что у меня? Сейчас дёрну - всё взлетит». Продавщица, поверив, что угроза реальна, отдала товар. Пенсионер также прихватил две бутылки растворителя, оттолкнул женщину на выходе и скрылся.

Как выяснилось позже, граната оказалась муляжом. У неё не было ни чеки, ни запала - привести её в действие было невозможно. Сам подсудимый пояснил, что проходил военную службу и знал об этом. Он утверждал, что не собирался никого взрывать, а просто хотел напугать продавца. Деньги за товар якобы собирался принести на следующий день и даже назвал себя и свой адрес. Однако продавщица, напуганная до дрожи, восприняла угрозу совершенно серьёзно. Свидетели подтвердили: голос женщины дрожал, она была в шоке.

В суде пенсионер раскаялся и полностью возместил ущерб. Защита настаивала, что действия следует квалифицировать не как разбой, а как грабёж - ведь муляжом никого не убить. Однако суд принял во внимание, что потерпевшая не знала, что граната игрушечная, и искренне боялась за свою жизнь. Это и стало ключевым моментом.

При вынесении приговора суд учёл возраст подсудимого, состояние здоровья, отсутствие судимостей и полное возмещение ущерба. Однако отягчающим обстоятельством признали состояние алкогольного опьянения - именно оно, по мнению суда, подтолкнуло мужчину к преступлению. Апелляция оставила приговор без изменений.

Фото: «Номер один»

Теги
Криминал

Все новости

В Новосибирске ищут мужчину, заварившего дверь в квартиру соседке
06.05.2026 в 14:23
В Бурятии ограбившему магазин с гранатой пенсионеру не удалось обжаловать приговор
06.05.2026 в 14:00
Жители Улан-Удэ превратили кадки в пепельницы
06.05.2026 в 13:52
Бизнес-инкубатор в Улан-Удэ превращают в выставочный центр «Сделано в Бурятии»
06.05.2026 в 13:44
В селе в Бурятии появился свой символ Вечного огня
06.05.2026 в 13:25
В Бурятии освободили от наледи путепровод в микрорайоне Мостовой
06.05.2026 в 12:55
МегаФон усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии
06.05.2026 в 12:52
Глава Бурятии встретился с жителями Заиграевского района
06.05.2026 в 12:14
Житель Бурятии нашёл рюкзак у подъезда и потратил почти 20 тысяч на спиртное
06.05.2026 в 12:03
В Улан-Удэ мать обманом получила детские пособия на 2 миллиона рублей
06.05.2026 в 12:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ мать обманом получила детские пособия на 2 миллиона рублей
Женщине три года платили деньги на основании ложных сведений
06.05.2026 в 12:00
В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 43-летнего мужчину
Пешехода увезли в больницу
05.05.2026 в 18:01
В Улан-Удэ мужчина обокрал аварийный дом без окон и получил 13 лет «строгача»
Наказание за воровство прибавилось к срокам за кражи, угоны и изнасилование несовершеннолетних
05.05.2026 в 18:00
«Восстала из мертвых»
Прокуратура объяснила, почему мужчину судили за смерть живой женщины
05.05.2026 в 16:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru