В Бурятии ограбившему магазин с гранатой пенсионеру не удалось обжаловать приговор

В Мухоршибирском районе осудили 67-летнего мужчину, который под угрозой взрыва гранаты ограбил сельский магазин. Добычей стали упаковки пищевого мака и две бутылки растворителя. Общая стоимость похищенного - чуть больше двух тысяч рублей. Однако суд счёл, что пенсионер заслуживает четырёх лет колонии общего режима.Вечером 6 декабря 2025 года подсудимый зашёл в магазин самообслуживания, предъявил продавщице претензии к качеству ранее купленного мака, а затем потребовал ещё 20 пачек. Когда продавец озвучила сумму, выяснилось, что денег у мужчины нет. Тогда он показал женщине предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, и заявил: «Видишь, что у меня? Сейчас дёрну - всё взлетит». Продавщица, поверив, что угроза реальна, отдала товар. Пенсионер также прихватил две бутылки растворителя, оттолкнул женщину на выходе и скрылся.Как выяснилось позже, граната оказалась муляжом. У неё не было ни чеки, ни запала - привести её в действие было невозможно. Сам подсудимый пояснил, что проходил военную службу и знал об этом. Он утверждал, что не собирался никого взрывать, а просто хотел напугать продавца. Деньги за товар якобы собирался принести на следующий день и даже назвал себя и свой адрес. Однако продавщица, напуганная до дрожи, восприняла угрозу совершенно серьёзно. Свидетели подтвердили: голос женщины дрожал, она была в шоке.В суде пенсионер раскаялся и полностью возместил ущерб. Защита настаивала, что действия следует квалифицировать не как разбой, а как грабёж - ведь муляжом никого не убить. Однако суд принял во внимание, что потерпевшая не знала, что граната игрушечная, и искренне боялась за свою жизнь. Это и стало ключевым моментом.При вынесении приговора суд учёл возраст подсудимого, состояние здоровья, отсутствие судимостей и полное возмещение ущерба. Однако отягчающим обстоятельством признали состояние алкогольного опьянения - именно оно, по мнению суда, подтолкнуло мужчину к преступлению. Апелляция оставила приговор без изменений.Фото: «Номер один»