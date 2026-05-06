Общество 06.05.2026 в 15:33

Самокаты во всем виноваты

Борьба соседей с главным источником всех бед
В Чите обнаружили главный источник всех бед. Оказывается, криминал, плохая экология, низкое качество жизни, изношенная инфраструктура – все это дело рук… самокатчиков! Они одним своим присутствием портят людям настроение, из-за чего страдает общая аура, а от этого и все проблемы

В столице Забайкальского края решили сфокусироваться на одной, но очень злободневной проблеме – самокатчиках. Городские власти, устав терпеть, решили сократить количество официально разрешенных парковочных мест для двухколесного транспорта, оставив менее 200 точек по всему городу.

По мнению чиновников, самокаты блокируют тротуары, создавая помехи для пешеходов, и портят облик городского ландшафта. Параллельно с сокращением парковок в городе будет расширена сеть так называемых медленных зон. В этих зонах скорость электросамокатов ограничат до 15 км/ч – это сопоставимо со скоростью быстрой ходьбы, а, по мнению мэрии, многие пешеходы передвигаются и быстрее.

Этот факт мы загуглили и пришли в состояние шока: если взглянуть на профессиональных спортсменов, то на сегодня рекорд мира - около 13,8 - 14 км/ч в среднем за дистанцию в 20 км.

То есть если бы сейчас нас допустили на Олимпиаду, можно было бы просто выловить из толпы любого читинца и отправить за золотой медалью.

Впрочем, мы отвлеклись – речь про самокаты. Конечно, недовольство самокатчиками есть. Но соседи решили пойти легким путем. Ведь куда проще просто сократить-запретить-удалить, чем создать грамотную действующую систему контроля, внедрить ее и обезопасить пешеходов и самих самокатчиков.

