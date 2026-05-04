В Улан-Удэ продавец «обчистила» кассу на 320 тысяч рублей

В Октябрьском районе Улан-Удэ продавец одного из магазинов четыре месяца похищала выручку из кассы. Всего 46-летняя женщина прикарманила 320 тысяч рублей.

Крупную недостачу выявили во время ревизии. Владелица торговой точки сообщила полицейским, что недостача фиксировалась на протяжении нескольких месяцев и постоянно увеличивалась.

Позднее сотрудники уголовного розыска задержали не чистую на руку работницу. Подчеркивается, что у нее уже есть судимость. Выяснилось, что женщина «обчищала» кассу, а также просила покупателей переводить оплату за покупки непосредственно ей на банковскую карту или на предоставленные номера телефонов, ссылаясь на неисправность терминала безналичной оплаты в магазине. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в МВД по Бурятии.