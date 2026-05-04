В апреле четырех пропавших в Бурятии человек нашли мертвыми

В отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия поделились статистикой поисков за минувший апрель. Всего в адрес добровольцев поступило 84 заявки.

Поисковикам удалось обнаружить живыми 61 человека. К сожалению, четверо пропавших погибли. Еще одну заявку отправили в «Жди меня», а 16 – не подтвердились.

Не найденными остались двое. Их поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

«Если отправляетесь за город, на природу, в поход, помните: предупреждайте родных, куда идёте и когда планируете вернуться; одевайтесь ярко и по погоде; возьмите с собой заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания, а также медикаменты, которые принимаете постоянно», - призвали в отряде.