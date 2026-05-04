Общество 04.05.2026 в 15:10

В Иркутске работница вуза организовала нелегальный таксопарк

Водителями у неё работали нелегалы-мигранты, проживавшие в вузовском общежитии
Текст: Иван Иванов
Сотрудницу одного из иркутских вузов, 48-летнюю женщину, занимавшую пост директора Центра международных сервисов, подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Иркутской области. По версии следствия, она использовала свое служебное положение для легализации пребывания иностранцев, которые на самом деле не учились в учебном заведении.

Полицейские выяснили, что подозреваемая, осведомленная об отсутствии реального обучения у мигрантов, поддерживала их статус студентов. Для этого она обеспечивала фиктивную сдачу зачетов и экзаменов, а также препятствовала их отчислению, выселению из общежитий и снятию с миграционного учета. В то же время, эти иностранцы занимались трудовой деятельностью без соответствующих разрешений.

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции провели рейды в общежитиях вуза, в результате чего были доставлены в отдел около 300 мигрантов. Часть из них привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой были изъяты четыре автомобиля, принадлежащие ей. Установлено, что именно на этих автомобилях иностранцы перевозили пассажиров, фактически функционируя как нелегальное такси.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции с использованием служебного положения». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

Фото: Номер один

