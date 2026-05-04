В Иркутске работница вуза организовала нелегальный таксопарк

Сотрудницу одного из иркутских вузов, 48-летнюю женщину, занимавшую пост директора Центра международных сервисов, подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Иркутской области. По версии следствия, она использовала свое служебное положение для легализации пребывания иностранцев, которые на самом деле не учились в учебном заведении.Полицейские выяснили, что подозреваемая, осведомленная об отсутствии реального обучения у мигрантов, поддерживала их статус студентов. Для этого она обеспечивала фиктивную сдачу зачетов и экзаменов, а также препятствовала их отчислению, выселению из общежитий и снятию с миграционного учета. В то же время, эти иностранцы занимались трудовой деятельностью без соответствующих разрешений.В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции провели рейды в общежитиях вуза, в результате чего были доставлены в отдел около 300 мигрантов. Часть из них привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой были изъяты четыре автомобиля, принадлежащие ей. Установлено, что именно на этих автомобилях иностранцы перевозили пассажиров, фактически функционируя как нелегальное такси.Следователями возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции с использованием служебного положения». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.Фото: Номер один