На главу района в Бурятии завели «уголовку» из-за убитого изюбра

В Бурятии завели уголовное дело по п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства) в отношении главы Закаменского района Сергея Гонжитова. Напомним, чиновник застрелил изюбра.

В СУ СКР по РБ уточнили, что все случилось 20 марта на территории охотничьих угодий в местности «Айнак Гол» Закаменского района в приграничной зоне. Гонжитов, не имея разрешения на добычу животных, в нарушение действующих правил охоты выследил и застрелил оленя из карабина. Затем погрузил тушу убитого животного в свой автомобиль.

Ночью машину фигуранта остановили сотрудники пограничного управления ФСБ России по РБ. После составленные материалы о противоправных действиях главы района передали в следственные органы СК России.

«В ходе допроса, проведенного следователем СК, подозреваемый дал подробные показания о своей причастности к незаконной охоте. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления», - заключили в следственном ведомстве.