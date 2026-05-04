Жительницу Читы взломали в мессенджере МАХ

Как сообщает информационный портал Chita.ru жительница Читы столкнулась со взломом своего аккаунта в отечественном мессенджере MАХ. Первыми тревожный сигнал подали знакомые и клиенты: им начали поступать сообщения от её имени с просьбой перевести 28 000 рублей.Узнав от близких о таких сообщениях, женщина сразу поняла, что это взлом, и попыталась зайти в приложение, чтобы остановить рассылку, однако стандартные меры безопасности не сработали. При попытке выйти из всех устройств код подтверждения приходил на неизвестный номер — злоумышленники уже перехватили доступ к SIM-карте. Восстановить контроль над аккаунтом не удавалось около двух часов. Ситуация осложнилась тем, что привязанный к МАХ номер телефона был у нее основным и использовался для банковских сервисов и портала «Госуслуги». В личном кабинете Госуслуг появилось предупреждение, что номер телефона женщине больше не принадлежит. По ее словам, попытки связаться с техподдержкой не дали результата — дозвониться до оператора не удалось, а смена номера оказалась невозможной, так как код подтверждения отправлялся на скомпрометированный номер.Позже система «Госуслуг» зафиксировала подозрительную активность и автоматически заблокировала аккаунт на 72 часа. «В тот момент я даже выдохнула с облегчением — появился шанс, что злоумышленники не успеют оформить кредиты или вывести деньги», — отмечает она. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию.По предварительной версии, причиной мог стать вредоносный файл или ссылка, открытая ранее — возможно, в самом мессенджере или другом приложении. Собеседница издания отмечает, что почти никакой активности в МАХ не вела.Фото: нейросеть