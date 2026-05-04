Политика и власть 04.05.2026 в 15:45

Глава Бурятии прокомментировал коррупционные скандалы в республике

«Главное, чтобы была своевременная чистка рядов», отметил Алексей Цыденов
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
3 мая глава Бурятии в ходе своего интервью ведущим телеканалам республики ответил на вопрос о коррупционных скандалах. Алексей Цыденов подчеркнул, что борьба с коррупцией ведется на регулярной основе по всей стране, а также касается всех ветвей и уровней власти – это и муниципальные, и государственные служащие, также представители федеральных ведомств, коммерческих предприятий. По данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году в России зафиксировано порядка 43 000 дел коррупционной направленности, из них более 20 000 связаны со взяточничеством. Только в 2025 году в России правоохранителями были задержаны 15 заместителей губернаторов.

– Ну, наш вклад республики, к сожалению, там тоже есть, но небольшой. Но вопрос в том, как государство с этим борется? И если где-то кто-то спотыкается, ну, к сожалению, спотыкаются. Главное, чтобы была своевременная реакция и своевременная чистка рядов… Борьба с коррупцией – постоянная работа правоохранительной системы, государства, – отметил Алексей Цыденов.

Он рассказал, что уже в первые месяцы его работы в регионе в 2017 году несколько глав районов были приговорены по делам о коррупции.

– Как только я пришел в правительство, в мае 2017 года вынесен приговор в отношении главы Прибайкальского района Геннадия Галичкина, в 2018 году задержан глава Тункинского района Андрей Самаринов. Замначальника МЧС по Республике Бурятия осуждён, замруководителя Следственного управления МВД по Республике Бурятия вообще девять лет получил, начальник управления тыла МВД буквально месяц назад уже получил приговор, – напомнил Алексей Цыденов. – Вопрос не в ситуациях, а в том, как с ними бороться. В 2025 году в России 15 замгубернаторов задержали, задерживали и региональных министров. Главное, чтобы была своевременная реакция и своевременная чистка рядов.

Также глава Бурятии отметил, что все потенциальные назначенцы на должности министров, заместителей председателя правительства республики проходят тщательную проверку со стороны силовых структур, включая ближайших родственников претендентов.

– Коррупционный отдел наш работает со всеми, поднимает всех родственников, всю связку человека, его деятельность. И в отношении Луковникова такая проверка была проведена в полном объёме. Есть соответствующее заключение, – сказал Алексей Цыденов.

Глава республики добавил, что пока рано делать выводы в отношении Евгения Луковникова, так как идут следственные мероприятия, но в любом случае, в борьбе с коррупцией важны не сами по себе ситуации, а то, «как государство с ними борется на системной основе».

– Это же касается, в том числе, губернаторов, высших должностных лиц, – сказал Алексей Цыденов и добавил, что отвечать по закону должны все.

«Республика Бурятия показывает, что способна бороться, и мне кажется, это главное», – заключил Алексей Цыденов и процитировал цитату из киноленты «Место встречи изменить нельзя»: «… правопорядок в стране определяется не наличием воров, а способностью государства с ними бороться».
