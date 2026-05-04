В Улан-Удэ автоледи сломала нос не уступившему ей дорогу водителю и избила его жену

В Улан-Удэ женщина устроила драку на дороге из-за того, что другой водитель не уступил ей путь. Она догнала чужую машину, перегородила ей дорогу, выскочила и несколько минут избивала водителя и его пассажирку. В итоге мужчина провёл на больничном больше трёх недель.Конфликт случился днём на одной из городских улиц. По версии потерпевших, они ехали на своей машине, никому не мешали. Но в какой-то момент их автомобиль не уступил дорогу женщине на «Тойоте Клюгер». Та догнала их, резко перегородила путь, выскочила и с криками «я тебя убью» накинулась на водителя. Нанесла ему не меньше десяти ударов кулаком в лицо и ещё несколько - по голове и телу. Когда заступилась пассажирка, удары достались и ей.Подсудимая свою вину не признала. Она утверждала, что потерпевший сам на неё напал. Защитник пытался доказать, что это был простой конфликт на почве личной неприязни, а не хулиганство - мол, поводом послужило нарушение правил дорожного движения. Также адвокат настаивал, что сроки следствия продлевались незаконно и все доказательства по делу надо признать недопустимыми.Суд не согласился с этими доводами. Аварийный комиссар, выезжавший на место, подтвердил: следов столкновения на автомобилях нет, никакого ДТП не было. Значит, женщина остановила чужую машину без всякого повода. А её поведение - нецензурная брань, крики, угрозы убийством и многократные удары по голове - явно выходили за рамки простой ссоры. Это было грубое нарушение общественного порядка, то есть хулиганство.Суд учёл, что у женщины нет судимостей, она положительно характеризуется и помогает больным родственникам. Но даже с учётом этих смягчающих обстоятельств ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор вступил в силу.Фото: «Номер один»