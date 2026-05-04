Происшествия 04.05.2026 в 16:00

В Улан-Удэ автоледи сломала нос не уступившему ей дорогу водителю и избила его жену

Суд дал неуравновешенной женщине три года условно
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ автоледи сломала нос не уступившему ей дорогу водителю и избила его жену
В Улан-Удэ женщина устроила драку на дороге из-за того, что другой водитель не уступил ей путь. Она догнала чужую машину, перегородила ей дорогу, выскочила и несколько минут избивала водителя и его пассажирку. В итоге мужчина провёл на больничном больше трёх недель.

Конфликт случился днём на одной из городских улиц. По версии потерпевших, они ехали на своей машине, никому не мешали. Но в какой-то момент их автомобиль не уступил дорогу женщине на «Тойоте Клюгер». Та догнала их, резко перегородила путь, выскочила и с криками «я тебя убью» накинулась на водителя. Нанесла ему не меньше десяти ударов кулаком в лицо и ещё несколько - по голове и телу. Когда заступилась пассажирка, удары достались и ей.


Подсудимая свою вину не признала. Она утверждала, что потерпевший сам на неё напал. Защитник пытался доказать, что это был простой конфликт на почве личной неприязни, а не хулиганство - мол, поводом послужило нарушение правил дорожного движения. Также адвокат настаивал, что сроки следствия продлевались незаконно и все доказательства по делу надо признать недопустимыми.


Суд не согласился с этими доводами. Аварийный комиссар, выезжавший на место, подтвердил: следов столкновения на автомобилях нет, никакого ДТП не было. Значит, женщина остановила чужую машину без всякого повода. А её поведение - нецензурная брань, крики, угрозы убийством и многократные удары по голове - явно выходили за рамки простой ссоры. Это было грубое нарушение общественного порядка, то есть хулиганство.


Суд учёл, что у женщины нет судимостей, она положительно характеризуется и помогает больным родственникам. Но даже с учётом этих смягчающих обстоятельств ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор вступил в силу.


Фото: «Номер один»

Теги
суд

Все новости

Жители Бурятии получили свыше 800 тысяч за «сдачу» пьяных водителей
04.05.2026 в 17:00
На росгвардейца в районе Бурятии надели мантию судьи
04.05.2026 в 16:56
В Бурятии выпускается новое поколение артистов балета
04.05.2026 в 16:19
Месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на ВСЖД
04.05.2026 в 16:11
На реставрацию Гостиных рядов в Улан-Удэ потратят 81 млн рублей
04.05.2026 в 16:09
В Улан-Удэ автоледи сломала нос не уступившему ей дорогу водителю и избила его жену
04.05.2026 в 16:00
В апреле четырех пропавших в Бурятии человек нашли мертвыми
04.05.2026 в 15:53
Глава Бурятии прокомментировал коррупционные скандалы в республике
04.05.2026 в 15:45
Жительницу Читы взломали в мессенджере МАХ
04.05.2026 в 15:32
На главу района в Бурятии завели «уголовку» из-за убитого изюбра
04.05.2026 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Военный из Улан-Удэ получил кулаком в нос и ответил обидчику пятью ножевыми
Мужчина отомстил оппоненту с особой жестокостью и получил 7,5 лет «строгача»
04.05.2026 в 14:00
В Бурятии муж во сне назвал жену чужим именем и получил три ножевых ранения
Супруг просил не отправлять её в колонию, но Верховный суд распорядился иначе
04.05.2026 в 12:00
В пригороде Улан-Удэ грохнулся столб
В РЭС заявили, что это опора связи
04.05.2026 в 11:55
В Бурятии автоледи сбила и бросила умирать 66-летнюю женщину
ДТП случилось возле села Тапхар
04.05.2026 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru