Общество 07.05.2026 в 09:53
В Улан-Удэ 9 мая покажут праздничное лазерное шоу ко Дню Победы
В честь праздника также засияют многие здания телебашня
Текст: Елена Кокорина
9 мая на площади Советов в Улан-Удэ состоится праздничное лазерное шоу, посвящённое Дню Победы. Горожан и гостей города ждут яркие световые проекции на фасадах зданий, которые можно будет увидеть в 22:00, 22:15, 22:30 и 22:45.
Телебашня тоже станет частью праздничного вечера. С 21:00 до 22:00 она будет украшена праздничной подсветкой.
- Лазерное шоу – это дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо, знак вечной благодарности и напоминание о великом подвиге нашего народа, - отметили в мэрии города.
Фото: мэрия города
