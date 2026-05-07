Общество 07.05.2026 в 09:43

Под видом ФСБ мошенники выманили у улан-удэнца все деньги матери и знакомых

Сумма ущерба превысила миллион рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Под видом ФСБ мошенники выманили у улан-удэнца все деньги матери и знакомых

В Улан-Удэ 27-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 1 036 500 рублей. Всё началось с того, что ему позвонили из налоговой службы, и под предлогом записи на приём узнали СНИЛС и адрес электронки.

Сразу после этого мужчина получил уведомление о том, что в его Госуслуги кто-то зашёл из-за границы. Позвонив по номеру, указанному в сообщении, он разумеется попал на мошенников. Они выдали себя за сотрудников Центробанка и ФСБ и убедили мужчину, что от его имени оформлена доверенность для перевода денег за границу, и начали угрожать уголовным преследованием, обысками и изъятием сбережений.

 - Под давлением мужчина перевёл мошенникам 420 тысяч рублей принадлежащих его матери, затем 137 тысяч личных сбережений и занял у знакомых полмиллиона, которые также отправил аферистам. Но позже, проконсультировавшись с юристом он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию, - рассказали в МВД республики.

Фото: нейросеть



Теги
мошенники

Все новости

Команда из Бурятии подарила моринхур башкирской группе «AY YOLA»
07.05.2026 в 10:35
В обед в Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
07.05.2026 в 10:35
В Улан-Удэ пьяный автомобилист влетел в дерево, улепетывая от гаишников
07.05.2026 в 10:28
В Улан-Удэ 9 мая по улицам проедет праздничный трамвай «Победа»
07.05.2026 в 10:20
В Улан-Удэ возле Тропы здоровья обнаружили мертвечину
07.05.2026 в 10:16
Известный оперный певец подал иск в суд из-за шутки бурятского КВН-щика
07.05.2026 в 09:59
В Улан-Удэ 9 мая покажут праздничное лазерное шоу ко Дню Победы
07.05.2026 в 09:53
В Улан-Удэ осудят подростка и таксиста за гибель пассажирки
07.05.2026 в 09:50
Под видом ФСБ мошенники выманили у улан-удэнца все деньги матери и знакомых
07.05.2026 в 09:43
На ПВЗ в Улан-Удэ полдня не будет холодной воды
07.05.2026 в 09:25
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В обед в Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
На Мемориале пройдет возложение венков
07.05.2026 в 10:35
В Улан-Удэ 9 мая по улицам проедет праздничный трамвай «Победа»
На остановках у горожан будет возможность сделать памятные фотографии
07.05.2026 в 10:20
Известный оперный певец подал иск в суд из-за шутки бурятского КВН-щика
Юмор не оценил Сергей Москальков  
07.05.2026 в 09:59
В Улан-Удэ 9 мая покажут праздничное лазерное шоу ко Дню Победы
В честь праздника также засияют многие здания телебашня
07.05.2026 в 09:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru