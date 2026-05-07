Под видом ФСБ мошенники выманили у улан-удэнца все деньги матери и знакомых

В Улан-Удэ 27-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 1 036 500 рублей. Всё началось с того, что ему позвонили из налоговой службы, и под предлогом записи на приём узнали СНИЛС и адрес электронки.

Сразу после этого мужчина получил уведомление о том, что в его Госуслуги кто-то зашёл из-за границы. Позвонив по номеру, указанному в сообщении, он разумеется попал на мошенников. Они выдали себя за сотрудников Центробанка и ФСБ и убедили мужчину, что от его имени оформлена доверенность для перевода денег за границу, и начали угрожать уголовным преследованием, обысками и изъятием сбережений.

- Под давлением мужчина перевёл мошенникам 420 тысяч рублей принадлежащих его матери, затем 137 тысяч личных сбережений и занял у знакомых полмиллиона, которые также отправил аферистам. Но позже, проконсультировавшись с юристом он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию, - рассказали в МВД республики.

