В Улан-Удэ осудят подростка и таксиста за гибель пассажирки

В Улан-Удэ будут судить 17-летнего подростка и таксиста за гибель пассажирки. Смертельное ДТП случилось в ночь на 20 августа 2025 года.

Юноша является фигурантом нескольких уголовных дел – его обвиняют в угоне, пьяной езде и нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). А водителя такси осудят по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

У подростка не было водительских прав, но ездить он умел. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. В ночь на 20 августа 2025 года, будучи пьяным, он угнал автомобиль своей родственницы.

Молодой человек гнал на высокой скорости. На улице Трубачеева он столкнулся с автомобилем-такси, водитель которого также в нарушение ПДД совершал поворот с выездом на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. В результате пострадала пассажирка такси. От полученных повреждений женщина через непродолжительное время скончалась в больнице.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.