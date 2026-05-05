В Улан-Удэ обнародовали графики отключения горячей воды

В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ обнародовали график отключения горячей воды. Напомним, гидравлические испытания начнутся после завершения отопительного сезона. Тепло в квартирах исчезнет с восьми часов утра 12 мая.

«Точные даты отключения горячей воды нужно уточнять в управляющей компании, график зависит от проведения гидравлических испытаний и планового ремонта сетей», - добавили в КГХ.

Ресурсоснабжающие организации будут готовить отопительную систему к зиме: заменят часть старых труб на современные, проведут гидроиспытания системы отопления, отремонтируют оборудование на ТЭЦ.

Отключение горячей воды в мае:

Железнодорожный район:

12-14 мая — потребителям тепломагистралей №1, 3, 4;

26-27 мая — потребителям тепломагистрали №1.

Октябрьский район:

12-15 мая — потребителям тепломагистралей №5, 6.

Отключение летом по всему городу в связи с остановкой ТЭЦ-1:

2-5 июня;

12-21 июля.

Для жителей, получающих тепло и горячую воду от местных котельных:

Загорск: 12-14 мая, 27 июля – 16 августа;

Аэропорт: 12-14 мая, 10-23 августа;

Заречный: 12-14 мая, 13-26 июля;

Сотые кварталы и котельная Юго-Западная: 12-14 мая, 27 июля – 16 августа.