В Улан-Удэ обнародовали графики отключения горячей воды
В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ обнародовали график отключения горячей воды. Напомним, гидравлические испытания начнутся после завершения отопительного сезона. Тепло в квартирах исчезнет с восьми часов утра 12 мая.
«Точные даты отключения горячей воды нужно уточнять в управляющей компании, график зависит от проведения гидравлических испытаний и планового ремонта сетей», - добавили в КГХ.
Ресурсоснабжающие организации будут готовить отопительную систему к зиме: заменят часть старых труб на современные, проведут гидроиспытания системы отопления, отремонтируют оборудование на ТЭЦ.
Отключение горячей воды в мае:
Железнодорожный район:
12-14 мая — потребителям тепломагистралей №1, 3, 4;
26-27 мая — потребителям тепломагистрали №1.
Октябрьский район:
12-15 мая — потребителям тепломагистралей №5, 6.
Отключение летом по всему городу в связи с остановкой ТЭЦ-1:
2-5 июня;
12-21 июля.
Для жителей, получающих тепло и горячую воду от местных котельных:
Загорск: 12-14 мая, 27 июля – 16 августа;
Аэропорт: 12-14 мая, 10-23 августа;
Заречный: 12-14 мая, 13-26 июля;
Сотые кварталы и котельная Юго-Западная: 12-14 мая, 27 июля – 16 августа.