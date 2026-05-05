Общество 05.05.2026 в 12:25

В Улан-Удэ будут развивать новые точки притяжения горожан

В городе реализуются три крупных проекта в сфере спорта, отдыха и развлечений
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на заседании Совета по государственной поддержке инвестиционной деятельности были одобрены три крупных проекта, которые должны стать новыми точками притяжения для жителей и гостей города.

Как рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, первый проект – это обустройство парка культуры, спорта и общественно‑деловой территории «Юго‑Западный». Работы по трёхстороннему инвестиционному соглашению между правительством Бурятии, администрацией Улан‑Удэ и ООО «ТАГ» уже идут.

«На данный момент проложены инженерные сети, обустроена экотропа из деревянного настила, построено кафе с общественным туалетом и комнатой матери и ребёнка, установлены торговые павильоны и колесо обозрения высотой 46 метров с подсветкой. В каждой из 24 кабинок будет аудиогид, который будет рассказывать о нашем городе, республике, истории и традициях нашего народа. Уже проведены пусконаладочные работы, начаты процедуры по испытаниям, сертификации и регистрации в Гостехнадзоре. Совсем скоро мы его запустим», - сообщил градоначальник.


Также в планах возведение в парке часовни в память о погибших в СВО, выставочного зала, гостевых домов, аттракционов и размещение там филиала МФЦ для удобства жителей.

Второй проект - физкультурно‑оздоровительный комплекс в микрорайоне Энергетик. Его инвестором выступает ООО СЗ «Омега Плюс». Этот комплекс будет состоять из трёх универсальных залов, тренажёрного зала, бассейна с 6 дорожками длиной 25 метров, зала для падел‑тенниса, футбольного манежа, тира с двумя стрелковыми галереями (25 и 50 метров) и кафе на 40 посадочных мест.


Советом также одобрено дополнительное соглашение с ООО «Посаженников» для реализации проекта туристического центра «Парк Байкал». За предыдущие годы инвестор уже построил мангальные беседки, пирсы, кафе, караоке‑беседки и 4 гостевых дома. В планах возвести еще 14 гостевых домов, баню для моржей, пешеходный мост и дацан, организовать прокат сапбордов и коньков. На новых участках будут сделаны парковка на 96 мест, мост, аттракционы, детские площадки, бассейн, зона воркаута, пляжная зона, торговые павильоны, дорожки и озеленение.


«Даже в непростое время мы продолжаем искать ресурсы и возможности — активно работаем с инвесторами. Благодаря совместным с правительством Бурятии усилиям город развивается: строим новые современные объекты для спорта, отдыха и туризма», - отметил Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
