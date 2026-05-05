В Бурятии министр снова пожертвовал своей кровью

Министр спорта Бурятии Иван Козырев вновь стал донором, посетив станцию переливания крови. На этот раз он сдал тромбоциты. Это особый вид донации, к которой можно привлечь только постоянных кадровых доноров.

По словам специалистов, процедура отличается тем, что из крови донора с помощью аппарата выделяют только тромбоциты, а остальные компоненты возвращаются обратно в организм. Такой вид донорства особенно важен для пациентов с нарушениями свертываемости крови, после химиотерапии или тяжелых травм.

«Стараюсь сдавать кровь регулярно, чаще всего это получается во время отпуска. Сейчас, в последние дни отдыха, я решил посвятить время доброму делу. Для меня донорство – это не просто процедура, а реальная возможность помочь людям, которые нуждаются в поддержке», - сказал Иван Козырев.

В прошлом году «Номер один» сообщал о 34-й донации министра.