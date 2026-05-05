В Бурятии школу в Эрхирике отремонтируют к 1 августа

– С 1 апреля начаты работы, на сегодня заменили частично деревянные окна, утеплили крышу над спортзалом и гаражом. В здании утеплили и обновили фасад. Ремонт продолжается, впереди предстоит замена системы электроснабжения, отопления, укладка кафеля, обустройство фойе первого этажа, входной группы, пищеблока, замена полов. В августе планируем полностью закончить, – рассказал Алексей Цыденов.





– Сегодня в школе более 800 учеников. Во время ремонта они проходят обучение в дистанционном формате, выпускные 9 и 11 классы совмещают очно-заочные формы в отдельно приспособленном помещении, – рассказала Мыдыгма Ринчинова.





Также в этом году в Заиграевском районе капитально отремонтируют еще две школы и детский сад. Всего в республике в 2026 году отремонтируют 40 школ, из них 38 до 1 августа, ремонт еще двух школ завершат в 2027 году.





Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Заиграевский район осмотрел школу в селе Эрхирик. В 2026 году школа вошла в программу капитального ремонта по программе «Модернизация школьной системы образования».Как сообщила директор школы Мыдыгма Ринчинова, с момента строительства школы, с 1994 года, капитальный ремонт не проводился. В обновленное здание закуплены спортивный инвентарь, оборудование пищеблока, мебель, посуда, интерактивные панели, компьютеры и проектор.