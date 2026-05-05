Общество 05.05.2026 в 12:47

В Бурятии школу в Эрхирике отремонтируют к 1 августа

Всего в республике в 2026 году отремонтируют 38 школ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии школу в Эрхирике отремонтируют к 1 августа
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Заиграевский район осмотрел школу в селе Эрхирик. В 2026 году школа вошла в программу капитального ремонта по программе «Модернизация школьной системы образования».

– С 1 апреля начаты работы, на сегодня заменили частично деревянные окна, утеплили крышу над спортзалом и гаражом. В здании утеплили и обновили фасад. Ремонт продолжается, впереди предстоит замена системы электроснабжения, отопления, укладка кафеля, обустройство фойе первого этажа, входной группы, пищеблока, замена полов. В августе планируем полностью закончить, – рассказал Алексей Цыденов.


Как сообщила директор школы Мыдыгма Ринчинова, с момента строительства школы, с 1994 года, капитальный ремонт не проводился. В обновленное здание закуплены спортивный инвентарь, оборудование пищеблока, мебель, посуда, интерактивные панели, компьютеры и проектор.

– Сегодня в школе более 800 учеников. Во время ремонта они проходят обучение в дистанционном формате, выпускные 9 и 11 классы совмещают очно-заочные формы в отдельно приспособленном помещении, – рассказала Мыдыгма Ринчинова.


Также в этом году в Заиграевском районе капитально отремонтируют еще две школы и детский сад. Всего в республике в 2026 году отремонтируют 40 школ, из них 38 до 1 августа, ремонт еще двух школ завершат в 2027 году.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
школа ремонт

Все новости

В Бурятии школу в Эрхирике отремонтируют к 1 августа
05.05.2026 в 12:47
Село в Бурятии завалило майским снегом
05.05.2026 в 12:34
В Улан-Удэ будут развивать новые точки притяжения горожан
05.05.2026 в 12:25
На севере Бурятии на дорогу хлынула вода с горы
05.05.2026 в 12:18
«Я тебя сейчас дорежу!»: в Бурятии женщина отомстила сожителю ножом в сердце
05.05.2026 в 12:00
«Назвали Марисобель , как героиню сериала». После одной неосторожной фразы девушка узнала, что ее удочерили прямо из роддома
05.05.2026 в 11:53
В Бурятии министр снова пожертвовал своей кровью
05.05.2026 в 11:44
У жительницы Бурятии за два месяца украли около 2 млн рублей
05.05.2026 в 11:43
В Улан-Удэ обнародовали графики отключения горячей воды
05.05.2026 в 11:31
В Улан-Удэ встретили призеров чемпионата Европы
05.05.2026 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Село в Бурятии завалило майским снегом
На дорогах возможно снижение видимости
05.05.2026 в 12:34
В Улан-Удэ будут развивать новые точки притяжения горожан
В городе реализуются три крупных проекта в сфере спорта, отдыха и развлечений
05.05.2026 в 12:25
«Назвали Марисобель , как героиню сериала». После одной неосторожной фразы девушка узнала, что ее удочерили прямо из роддома
Жительница Братска 10 лет ищет свою биологическую мать

05.05.2026 в 11:53
В Бурятии министр снова пожертвовал своей кровью
Иван Козырев в очередной раз стал донором
05.05.2026 в 11:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru