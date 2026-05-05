На севере Бурятии на дорогу хлынула вода с горы

В Окинском районе Бурятии затопило участок дороги «Монды-Орлик» 35км+700. Местный житель запечатлел на видео, как в ущелье Тэмэлик с горы бежит талая вода.

Судя по кадрам, поток достаточно бурный. Информацию передали в Бурятрегионавтодор.

Сообщить о проблемах на дороге (есть угроза ЧС, упал дорожный знак, гололед и др.) можно в круглосуточную диспетчерскую службу учреждения: 8(3012)55-20-55.