Происшествия 05.05.2026 в 12:18

На севере Бурятии на дорогу хлынула вода с горы

Поток достаточно бурный
Текст: Карина Перова
Фото: Ока-инфо.24/7

В Окинском районе Бурятии затопило участок дороги «Монды-Орлик» 35км+700. Местный житель запечатлел на видео, как в ущелье Тэмэлик с горы бежит талая вода.

Судя по кадрам, поток достаточно бурный. Информацию передали в Бурятрегионавтодор.

Сообщить о проблемах на дороге (есть угроза ЧС, упал дорожный знак, гололед и др.) можно в круглосуточную диспетчерскую службу учреждения: 8(3012)55-20-55.

 

затопление дорога ущелье тэмэлик

