Происшествия 05.05.2026 в 12:18
На севере Бурятии на дорогу хлынула вода с горы
Поток достаточно бурный
Текст: Карина Перова
В Окинском районе Бурятии затопило участок дороги «Монды-Орлик» 35км+700. Местный житель запечатлел на видео, как в ущелье Тэмэлик с горы бежит талая вода.
Судя по кадрам, поток достаточно бурный. Информацию передали в Бурятрегионавтодор.
Сообщить о проблемах на дороге (есть угроза ЧС, упал дорожный знак, гололед и др.) можно в круглосуточную диспетчерскую службу учреждения: 8(3012)55-20-55.