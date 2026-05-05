«Назвали Марисобель , как героиню сериала». После одной неосторожной фразы девушка узнала, что ее удочерили прямо из роддома

В 23 года жизнь Юлии Зверевой из Братска разделилась на «до» и «после». Именно тогда, в порыве ссоры с мамой, она узнала, что она приемная дочь. Эта новость стала для девушки настоящим потрясением: оказалось, об ее удочерении знали все вокруг – родственники, друзья – но только не она сама. С тех пор сибирячка мечтает найти свою биологическую мать и восстановить картину своего рождения. Подробности – в материале КП-Иркутск.- Каким было мое детство? Я всегда была хорошо одета, накормлена. Родители старались дать мне все что могли в то время. Но при этом особой теплоты, к сожалению я не чувствовала - признается 33-летняя Юлия.Она выросла, получила образование, стала работать массажистом. Сейчас Юлия уже 15 лет в браке, вместе с мужем воспитывает двоих сыновей.- Отношения с мамой были достаточно напряженные, все чаще возникали недопонимания. Ссоры с родителями бывали еще в подростковом возрасте, наверное, как и у многих. Мне не хватало доверия. Нам часто было сложно договориться и прийти к компромиссу, и взаимопонимание постепенно исчезало.Кульминация наступила, когда сибирячке исполнилось 23 года. Во время очередной ссоры в машине мама в сердцах выпалила правду.- Я была в полном шоке. Помню, как вышла из машины, в полном оцепенении. Позвонила своей подруге. Кричала в трубку: «Почему вы мне не сказали?». У меня была истерика. И единственное, что она мне ответила: «Ты узнала». Она сразу поняла, о чем идет речь, - вспоминает сибирячка.Как выяснилось позже, об этой тайне знало немало людей, но все они хранили молчание.- Город небольшой, родителей знали многие. Долгое время у них не было детей, а потом появилась я – конечно, это породило много пересудов. Подруга, скорее всего, узнала правду от общих знакомых, но никогда не признавалась мне в этом.Когда правда открылась, для Юлии многое встало на свои места.- В тот момент я осознала, почему никогда не была похожа на родителей внешне, почему у нас не было душевной близости. Я вспомнила, что в нашем семейном альбоме нет ни одной фотографии, где мама беременна. Конечно, я, как и все дети, спрашивала в детстве, как я появилась, и был ли у нее большой живот. Но мама всегда очень быстро находила ответы…Подруга забрала Юлию к себе, но следующие три дня выпали из памяти девушки.- Как я прожила эти дни, я не помню. Находилась в каком-то непонятном психоэмоциональном состоянии. Это очень больно и невыносимо - узнать, что весь твой мир оказался ложью…В роддоме дали имя МарисобельЧуть позже Юлия узнала подробности своего появления в семье. Ее приемная мама всегда мечтала о детях, но не могла их иметь. В 35 лет она приняла решение взять на воспитание чужого ребенка. По словам матери Юлии, девочку забрали прямо из роддома 14 декабря 1992 года.- Эта же дата указана как мой день рождения. Документов об удочерении при этом нет. В свидетельстве о рождении приемная мама указана как биологическая.Именно поэтому, по словам Юлии, официальные поиски зашли в тупик: в архивах нет никаких следов.- Спустя год, когда я узнала об удочерении, приемная мама пришла ко мне с тортом и цветами и призналась: «Последняя моя тайна – это твой настоящий день рождения. Ты родилась 29 ноября». Почему различаются даты – мне неизвестно. Однако, как рассказала мама, медсестры в роддоме называли меня Марисобель – в честь героини популярного тогда сериала «Богатые тоже плачут».Юлия приступила к поискам: она обратилась к подписчикам в соцсетях с просьбой помочь найти людей, которые трудились в те годы в роддоме, где она появилась на свет, и одновременно расспрашивала об этом знакомых. Спустя время ей удалось выйти на медсестру, работавшую там. Женщина рассказала версию, которая вызвала у девушки большие сомнения.- Якобы моя биологическая мама была замужней женщиной и родила меня втайне от мужа на шестом месяце беременности. Якобы я была недоношенной, 1600 граммов, и, если бы меня не забрали, я бы не выжила. Но я в эту историю не верю. Недоношенных детей выхаживают.К тому же другая медсестра, которая наблюдала за мной первые годы жизни, уже после удочерения, подтвердила: я была обычным, здоровым ребенком. Я видела и свои детские фото.Вот уже 10 лет сибирячка пытается найти кровную мать. Она обращалась в редакцию программы «Жди меня», сдавала генетический тест.- Он показал, что я почти на 80% русская, а также что в моей крови есть литовские, латышские и вепсские корни.Приемные родители ее поиски не поддерживают:- Они считают, что я их предаю, что я неблагодарная дочь. Но это не так! Я очень им благодарна за все. Я всегда говорила им, что они - мои мама и папа, и останутся родными мне людьми, теми, кто меня вырастил. Но это не отменяет моего права знать, кто я и откуда.Юлия продолжает надеяться, что однажды сможет узнать правду о своем происхождении и обрести душевный покой.- К сожалению, все, что я знаю о себе, - это лишь примерная дата рождения. Но я не теряю надежды однажды найти родных. Я просто хочу получить почву под ногами. Я ничего не жду от своей биологической матери и ее семьи, мне бы только хотелось узнать больше о себе. И, конечно, было бы очень интересно просто посмотреть, на кого я похожа.Фото: Номер один