«Я тебя сейчас дорежу!»: в Бурятии женщина отомстила сожителю ножом в сердце

В Баргузинском районе женщина едва не убила своего гражданского мужа. В ходе пьяной ссоры она схватила кухонный нож и воткнула ему в левую сторону груди. Когда потерпевший упал, подсудимая взяла ножницы и с криком «Я тебя сейчас дорежу!» двинулась на него. Остановить её смог только оказавшийся рядом свидетель.Конфликт произошёл днём 16 июля 2025 года в квартире, где пара распивала спиртное. По версии осуждённой, мужчина нанёс ей два удара по лицу. Её версию подтвердил и сам потерпевший - признался, что ударил сожительницу ладонью. В ответ женщина взяла нож со стола и ударила мужчину сверху вниз в область груди слева. Мужчина упал, а подсудимая продолжила угрожать: схватила ножницы и попыталась нанести новые удары. Присутствовавший в доме свидетель отобрал у неё нож и ножницы, предотвратив расправу.Сам потерпевший в суде утверждал, что не помнит момента удара ножом. Однако на следствии он давал подробные показания: подтвердил, что сожительница хотела нанести ему ещё один удар, но свидетель вовремя вмешался. В суде мужчина от этих слов отказался, заявив, что подписал протокол не глядя. Но суд не принял его новые показания - слишком уж они противоречили остальным доказательствам.Сам потерпевший тоже был пьян - в его крови нашли 4,1 промилле алкоголя. Это крайне тяжёлая степень опьянения, когда человек практически не контролирует себя. Однако суд признал, что именно его агрессия стала поводом для преступления. Это зачли как смягчающее обстоятельство.Женщина свою вину признала и раскаялась. Она сама вызвала скорую помощь, что позже суд также учёл при вынесении приговора. Вопрос о том, хотела ли она убить сожителя, стал ключевым на процессе. Судьи посчитали: удар ножом в область сердца и фраза «Я тебя сейчас дорежу!» не оставляют сомнений в намерениях. Если бы не свидетель, мужчина бы не выжил. Поэтому её действия квалифицировали как покушение на убийство.Женщина получила шесть лет колонии общего режима. Потерпевший, несмотря на собственные побои, просил её не наказывать строго. Но суд учёл, что у подсудимой уже была судимость: ранее её наказывали за неуплату алиментов. Апелляцию оставили без удовлетворения, приговор вступил в силу.Фото: «Номер один»