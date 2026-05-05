В Улан-Удэ встретили призеров чемпионата Европы

В аэропорту Улан-Удэ встретили бурятских спортсменов, вернувшихся с чемпионата Европы по стрельбе из лука. Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Риме 3 мая, собрав участников из 24 стран.

Сборная России достойно выступила на международной арене и завоевала пять бронзовых медалей в личном зачете, заняв третье общекомандное место.

Среди призеров есть представители Бурятии – Татьяна Андриевская и Баир Шигаев.

- Поздравляю наших спортсменов с успешным выступлением на чемпионате Европы. Вы показали силу характера, мастерство и достойно представили страну на международной арене. Отдельные слова благодарности тренерскому штабу за подготовку и поддержку команды. Желаю новых достижений и ярких побед, – отметил министр спорта республики Иван Козырев.

В составе сборной России выступили и другие спортсмены из Бурятии – это Александр Гомбожапов и Сергей Хутаков. Подготовкой команды занимались тренер России Цыденбал Цыренжапов, тренер Бурятии Виктория Номоконова и тренер-преподаватель по АФК и АС Владимир Ешеев.

