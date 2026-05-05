Спорт 05.05.2026 в 11:05

В Улан-Удэ встретили призеров чемпионата Европы

Соревнования по стрельбе из лука прошли в Риме
Текст: Елена Кокорина
В аэропорту Улан-Удэ встретили бурятских спортсменов, вернувшихся с чемпионата Европы по стрельбе из лука. Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Риме 3 мая, собрав участников из 24 стран.

Сборная России достойно выступила на международной арене и завоевала пять бронзовых медалей в личном зачете, заняв третье общекомандное место.

Среди призеров есть представители Бурятии – Татьяна Андриевская и Баир Шигаев.

- Поздравляю наших спортсменов с успешным выступлением на чемпионате Европы. Вы показали силу характера, мастерство и достойно представили страну на международной арене. Отдельные слова благодарности тренерскому штабу за подготовку и поддержку команды. Желаю новых достижений и ярких побед, – отметил министр спорта республики Иван Козырев.

В составе сборной России выступили и другие спортсмены из Бурятии – это Александр Гомбожапов и Сергей Хутаков. Подготовкой команды занимались тренер России Цыденбал Цыренжапов, тренер Бурятии Виктория Номоконова и тренер-преподаватель по АФК и АС Владимир Ешеев.

Фото: минспорт РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
