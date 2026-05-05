Общество 05.05.2026 в 11:43

У жительницы Бурятии за два месяца украли около 2 млн рублей

Женщина спасала «операцию» и поверила в легенды ФСБ
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии мошенники за два месяца выманили у жительницы Заиграевского района почти 2 миллиона рублей. 56-летняя женщина свято верила, что спасает свои накопления, поэтому обманула и полицию, и родного сына, однако позже все-таки сама пришла к правоохранителям с заявлением о мошенничестве.

Как обычно, началось все с простого звонка.

В конце марта женщине позвонили с военкомата и попросили назвать номер СНИЛС для проверки личного дела. Сразу после этого ей позвонили и сказали, что взломаны Госуслуги, а потом подключился сотрудник ФСБ. Последний обвинил ее в финансировании иностранных спецслужб и переводе за границу 800 тысяч рублей. Чтобы доказать невиновность, ей велели скачать секретное приложение.

Юрист Центрального банка, которая подключилась к разговору следом за фсбэшником, убедила жертву, что все сбережения нужно срочно перевести на безопасный счёт в другой банк. Женщина так и сделала.

- Сотрудники банка заподозрили неладное, когда женщина снимала деньги, поэтому вызвали полицию и второго сына женщины. Однако мошенники так запугали её, что она сказала всем что деньги нужны на дорогую операцию, так как она тяжело больна, - сообщили в полиции республики.

Чтобы замести следы, по указанию звонивших она удалила всю переписку и историю звонков, а для пущей убедительности сотрудник ФСБ дал ей прослушать, якобы, перехваченный разговор. В нём обсуждали её действия и утверждали, что информация передана в налоговую, а наличные у неё изымут, поэтому посоветовали срочно избавиться от денег.

Через несколько дней в торговом центре через банкомат она перевела деньги мошенникам на счета, которые ей продиктовали по телефону. Общий ущерб составил 1 805 000 рублей.

Фото: Номер один

