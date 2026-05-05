Улан-удэнец помог мошенникам оформить миллионный кредит на своего друга

В полицию пришёл 53-летний житель Улан-Удэ, рассказав, что займов в банке не оформлял, однако из банка пришли уведомления, что на его имя взят кредит на сумму 1 279 551 рубль. Полицейские начали проверку и вышли на 48-летнего знакомого потерпевшего.

- Задержанный не отрицал, что брал телефон у друга, но оказалось, что он сам попался на удочку мошенников. В интернете он увидел заманчивое объявление о лёгком заработке на инвестициях и перешёл по ссылке. Тут же ему позвонили «сотрудники торговой площадки», он зарегистрировался в мессенджере и перевёл свои деньги на «брокерский счёт». Но вывести прибыль не вышло, так как был нужен поручитель или новый денежный взнос, - рассказали в полиции республики.

Следуя подсказке мошенников, задержанный обратился к своему знакомому, наплел про блокировку своих счетов и попросил дать телефон для получения перевода. Получив доступ к банковскому приложению и оставаясь на связи с мошенниками, он направлял камеру на экран и нажимал нужные кнопки. В итоге с помощью телефона ничего не подозревавшего друга он оформил кредит на 1 279 551 рубль и перевел их на свой счет. Чуть позже он тоже с ними расстался, отправив их на счета аферистов.

Спустя время потерпевший получил уведомления из банка и обратился в полицию. Мошенники к тому времени растворились вместе с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Идет следствие.

