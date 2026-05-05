Общество 05.05.2026 в 13:22

В Бурятии снизилось число больных туберкулезом

Это стало возможным в результате направления дополнительных ассигнований на улучшение ситуации с диагностикой и лечением больных
Текст: Иван Иванов
Фото: минздрав Бурятии

В министерстве здравоохранения Бурятии состоялось очередное заседание коллегии, на котором обсудили ключевые вопросы развития региональной системы здравоохранения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Первой темой стало состояние заболеваемости туберкулезом, а также меры по его профилактике и раннему выявлению. По данным министерства, в республике фиксируется устойчивое снижение как уровня заболеваемости, так и смертности от этой инфекции. Значительных результатов удалось достичь благодаря комплексной работе профильных служб.

Как отметила заместитель председателя правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова, за период с 2014 по 2024 годы показатели существенно улучшились: заболеваемость снизилась на 66%, смертность — на 64%, а распространённость туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью уменьшилась на 68%. Данные за 2025 год будут позднее.

Вторым вопросом повестки стало качество диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Участники заседания обсудили необходимость повышения эффективности контроля за состоянием таких пациентов и своевременности оказания медицинской помощи.

Третьей темой стало обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций региона. Были рассмотрены текущие механизмы финансирования и пути их оптимизации для повышения стабильности работы учреждений здравоохранения.

