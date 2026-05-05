Происшествия 05.05.2026 в 14:00

В Иволгинском районе суд чуть не конфисковал автомобиль, который женщина уже продала

Покупатель из-за поломки вернул машину продавцу на ремонт, а та села пьяной за руль
Текст: Станислав Сергеев
В Иволгинском районе суд едва не лишил нового владельца автомобиля, который он честно купил за 900 тысяч рублей. Машину конфисковали в доход государства за то, что предыдущая хозяйка села за руль пьяной. Но вот незадача: автомобиль на тот момент уже был продан.

Женщина управляла иномаркой 1 декабря 2025 года в состоянии опьянения. При этом она уже попадалась за рулём нетрезвой и была наказана. Дело казалось рядовым - вину она признала, суд в особом порядке приговорил её к штрафу в 200 тысяч рублей с лишением прав на 1 год и 10 месяцев. И добавил: автомобиль «Honda Vezel» конфисковать в доход государства.

Но вмешался мужчина, купивший эту машину за месяц до злополучной поездки. Он предъявил договор купли-продажи от 5 ноября 2025 года. По словам покупателя, он отдал женщине 900 тысяч рублей, забрал ключи и ПТС. Но сразу после покупки обнаружил неисправности в ходовой части. Продавец согласилась устранить их за свой счёт. Мужчина вернул автомобиль женщине на ремонт. А та, отремонтировав машину, поехала на ней в магазин - в состоянии опьянения.

Суд первой инстанции решил, что раз перерегистрации в ГИБДД не было и автомобиль после ремонта не вернули, значит собственницей остаётся осуждённая. А договор купли-продажи - всего лишь бумажка.

Верховный суд Бурятии с этим не согласился. Он напомнил: право собственности возникает с момента подписания договора и передачи денег и ключей, а постановка на учёт в ГИБДД - лишь учётная процедура. Покупатель честно заплатил деньги и получил автомобиль. То, что он вернул его для бесплатного ремонта, не отменяет факта сделки. В итоге приговор в части конфискации автомобиля отменили, а дело в этой части отправили на новое рассмотрение. При этом основной приговор - штраф и лишение прав - оставили без изменений.

Фото: «Номер один»

