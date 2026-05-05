Общество 05.05.2026 в 14:14

Мэр Улан-Удэ проверил, как идет реконструкция Арбата

Это не просто ремонт, а преображение сердца города
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков лично проконтролировал, как продвигаются работы по обновлению улицы Ленина. Это не просто ремонт, а преображение сердца города, где современные технологии сочетаются с бережным сохранением исторического наследия.

Главный принцип проекта – уважение к наследию. Меняется «начинка», но не «душа». Знаковые для горожан объекты обретут новую жизнь:

🔹 легендарные торшеры. Эти символы эпохи останутся на своих местах. Их ждёт деликатная реставрация и новая система подсветки, которая подчеркнёт их изящные силуэты.

🔹 фонтан «Рыбки». Знаменитый фонтан превратится в современный «сухой» с декоративными арками. Бронзовые скульптуры авторства известных мастеров будут бережно отреставрированы и займут центральное место в новой композиции, сохранив свой символизм.

🔹 арт-объекты «Жезл бога торговли Меркурия», «Рог Изобилия» и скульптуры «Две птицы» получат новые, величественные постаменты из натурального гранита.

Сегодня на Арбате кипит стройка. Сейчас на объекте активно ведутся земляные работы – специалисты готовят основу для новой ливневой канализации. Это позволит решить проблему водоотвода и защитить улицу от подтоплений. Следующим этапом станет укладка бетонной подушки. Улица будет вымощена натуральным гранитом.

– Сформирован график работ. В рамках благоустройства в этом году установят новые малые архитектурные формы, смонтируют сети электроснабжения, системы полива и наружного освещения, а также завершат работы по водоотведению. Для контроля качества и сроков по моему поручению ежедневно проводятся выездные совещания с участием руководителей подразделений и представителей подрядных организаций. На них обсуждаются текущие результаты, соблюдение стандартов безопасности и графики выполнения работ, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
 
Помимо благоустройства, капитально отремонтируют теплосеть возле ТЦ «Курбатовский», чтобы избежать аварий и перебоев с теплом. Особое внимание уделяется уборке электрических проводов вдоль всего Арбата, которые как «паутина» висят над домами.
 
– В настоящий момент все работы по разбору плитки закончены производится вывоз грунта. Силами МБУ «Горсвет» и подрядчиками организована работа по прокладке кабельной линии для дальнейшего уличного освещения. Совместно с провайдерами идет работа по расчистке кабельной линии с крыш объектов, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.

Работы ежедневно контролирует и архитектор Дмитрий Ильин, который и разрабатывал проект благоустройства главной пешеходной улицы города.

– У нас опережение графика по разбору и вывозу старой плитки. Есть вопросы по инженерным сетям. Некоторые сети выше, чем на проектной отметке. Есть вопросы по ливней канализации. Но мы все решаем, – рассказал он. 
 
Что касается озеленения, то вместо старых тополей высадят новые деревья. Архитекторы отказались от рядовой посадки в пользу концепции «зелёной реки» – все растения будут сконцентрированы в центре улицы, создавая живописный оазис. Насаждения будут многоуровневыми: от стройных клёнов и черёмухи до пышных кустарников и ковра из многолетних цветов. Весной улица превратится в палитру, цветущую ирисами, гортензиями и розами.
