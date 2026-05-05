Общество 05.05.2026 в 14:43

Глава Усть-Орды получил срок за взятки

Чиновник закрыл глаза на нарушение при выполнении муниципального контракта
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Эхирит-Булагатский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего главы администрации Усть-Ордынского муниципального образования, признав его виновным в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Иркутского областного суда. Как установлено в ходе судебного разбирательства, чиновник использовал свое служебное положение для извлечения личной выгоды, вступив в коррупционные отношения с подрядной организацией.

Согласно материалам дела, после вступления в должность в сентябре 2023 года глава администрации был осведомлен о ходе исполнения муниципальных контрактов, связанных с капитальным ремонтом Корсукского водовода, а также пяти участков теплотрассы по улице Ленина. Ему было известно, что подрядчик нарушает сроки и не выполняет обязательства в полном объеме. Несмотря на это, чиновник не только не предпринял мер реагирования, но и предложил содействие в дальнейшем — за денежное вознаграждение.

В обмен на взятки он обещал обеспечивать беспрепятственное заключение новых контрактов, а также оказывать покровительство при приемке выполненных работ и их своевременной оплате. В декабре 2023 года он получил от генерального директора подрядной организации 600 тысяч рублей. Чтобы скрыть незаконный характер сделки, средства были переведены через счет знакомого индивидуального предпринимателя под видом оплаты строительных материалов и песчано-гравийной смеси. Позже, в августе 2024 года, чиновник получил еще одну взятку — в размере 400 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере семи миллионов рублей, а также запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением властных и административных полномочий, сроком на шесть лет. В доход государства конфискована сумма, эквивалентная полученным взяткам — один миллион рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда, приговор пока не вступил в законную силу.

Данное дело в очередной раз подтверждает, что попытки скрыть коррупционные схемы, замаскировать незаконные доходы и использовать посредников не гарантируют безнаказанности. Как бы ни старались чиновники завуалировать свои преступные действия, рано или поздно следственные органы выходят на их противоправную деятельность, и ответственность становится неизбежной.

Теги
усть-орда взяточничество

Аграрии Бурятии могут лишиться субсидий на три года за поджог полей
Также нарушителям грозят серьезные штрафы
05.05.2026 в 15:48
В Монголии снизилась рождаемость
Объективный процесс переезда молодых женщин в монгольские города снижает потребность в создании больших семей
05.05.2026 в 15:22
В Бурятии вынесен приговор контрабандистам
Нефрит, стоимость которого оценивается в десятки миллионов рублей, не доехал до Китая
05.05.2026 в 14:54
11 тысяч патронов в багаже
В Мондах пресекли канал контрабанды боеприпасов в Монголию
05.05.2026 в 14:52
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
