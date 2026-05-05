Общество 05.05.2026 в 14:52

11 тысяч патронов в багаже

В Мондах пресекли канал контрабанды боеприпасов в Монголию
Текст: Макар Захаров
Фото предоставлено УФСБ России по Республике Бурятия

Сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия совместно с коллегами из таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии боеприпасов через государственную границу. На двустороннем автомобильном пункте пропуска оперативники выявили гражданина, который намеревался вывезти из нашей страны патроны для нарезного оружия.

Инцидент произошел на пассажирском направлении выезда в Монголию. Иностранец предъявил к таможенному контролю личное транспортное средство и сопровождаемый багаж, не задекларировав запрещенный к перемещению груз. Однако во время досмотра машины сотрудники таможни и управления безопасности обнаружили в ней тщательно спрятанные коробки с патронами для спортивного и охотничьего нарезного оружия «Стандарт».

– Патроны кольцевого воспламенения, калибра 22 LONG RIFLE со стальной гильзой в общем количестве 11 150 штук, – отметили специалисты пресс-службы. – На основании переданных материалов возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Теги
УФСБ контрабанда

