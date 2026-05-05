В Бурятии вынесен приговор контрабандистам

Сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия пресекли крупный канал незаконного вывоза стратегически важного ресурса за рубеж. Суд признал двоих граждан нашей страны виновными в подготовке к контрабанде самовольно добытого нефрита, стоимость которого оценивается в десятки миллионов рублей.

Как установили следствие и суд, злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме и предварительному сговору. Фигуранты приобретали и хранили минерал, добытый кустарным способом, а затем намеревались тайно переправить его в Китай.

– Чтобы замаскировать преступную деятельность, они планировали использовать подложные документы о происхождении груза, а также воспользоваться услугами транспортной компании, не подозревавшей об их истинных планах, – рассказали нашему изданию в пресс-службе.

Реализовать замысел до конца злоумышленникам не удалось. Год назад в рамках оперативно-разыскных мероприятий в одном из складских помещений Иркутска сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия обнаружили и изъяли более 15,7 тонн сырца. Экспертиза подтвердила, что стоимость подготовленной к отправке партии превышает 92 млн рублей.

Благодаря своевременной работе спецслужбы правоохранители пресекли преступную деятельность на стадии приготовления и предотвратили незаконный вывоз ресурса.

– Железнодорожный районный суд рассмотрел материалы дела и признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных несколькими частями сразу двух статей УК РФ, – добавили там.

Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.